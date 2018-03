Как сейчас выглядит толстая звезда реалити Хани Бубу

Кажется, никто не любит маму Джун, воспитывающую четверых детей от трех отношений, а также двоих внучек и еще недавно весившую более 200 кило — однако в США она известна так же, как и роскошные сестры Кардашьян.

Наблюдать за жизнью Джун и ее дочери Аланы по прозвищу Хани Бу Бу американцы начали в 2012 году — тогда на канале TLC транслировалось телешоу Toddlers&Tiaras («Малыши и диадемы») о детских конкурсах красоты, и чрезмерно накрашенная пухлая Алана вместе со своей эксцентричной мамой настолько понравились продюсерам, что им дали собственное реалити-шоу.

Мама Джун и ее семья относятся к прослойке населения, которую на Западе именуют "белым мусором": они едят полуфабрикаты, рано рожают (старшую из дочерей мама Джун родила в 15), дерутся и живут в фургонах. В конце концов у Джун отобрали свое телешоу из-за того, что жертвой ее любовника стала ее собственная дочь.

Однако в позапрошлом году телепродюсеры канала WEtv дали женщине второй шанс.

Сейчас Джун Шеннон — главная героиня шоу From Not To Hot ("Из уродки — в красотки"), и ее внешность подверглась колоссальным изменениям.

Джун похудела на 136 кило и перенесла множество дорогих операций под прицелом видеокамер: ей сделали редукцию желудка, подтянули и откачали все, что можно, не забывая подправлять диету.

Правда, после многочисленных процедур у женщины начались проблемы со зрением. Теперь она может позировать в купальниках и носить платья обычных магазинных размеров, чего, увы, не скажешь о Хани Бу Бу.

12-летняя Алана сейчас весит больше своей мамы и худеть, как и ее сестры, не собирается.