Стразы и рюши удешевили образ Сальмы Хайек

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек вспомнила о своих корнях и сделала очень интересный выбор платья для торжественной церемонии вручения наград премии Оскар. Женщина удивила обилием камней и рюшей.

Сальма Хайек роскошно появилась на красной ковровой дорожке Оскара. После многочисленных байкотов, когда приходилось надевать только черное, женщина явно соскучилась по краскам и выбрала нежно фиалковое платье от Gucci. Сопровождал актрису ее супруг Франсуа-Анри Пино.

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И хотя сама актриса блистала и вела себя как дива, материал платья и обилие на нем искусственных камней насмешили пользователей сети. «Цыганская душа! Такое ощущение, что это какой-то адский люрекс с пайетками» «90-я премия, стиль 90-х» «Я в неприятном шоке. Может она только со спектакля со сцены сошла, где играла королеву, у которой украли подвески (фальшивые)?» «Нацепила все лучшее сразу! Будто сама нашила камешки, да побольше!»

Зато все согласились, что для 51 года актриса выглядит превосходно и свежо. Оскар действительно в этом году отмечает юбилей — это 90-я церемония вручения наград.

Недавно ставшая блондинкой актриса Сальма Хайек поразила публику невероятно быстрой сменой имиджа и из светловолосой «школьной учительницы» через несколько часов вдруг превратилась в жгучую брюнетку кинодиву. Тогда все стали гадать пользуется ли актриса париком.