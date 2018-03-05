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Стразы и рюши удешевили образ Сальмы Хайек
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Стразы и рюши удешевили образ Сальмы Хайек 

Eva.ru 5 марта 2018
Фото: Instagram
Мексикано-американская актриса Сальма Хайек вспомнила о своих корнях и сделала очень интересный выбор платья для торжественной церемонии вручения наград премии Оскар. Женщина удивила обилием камней и рюшей.
Сальма Хайек роскошно появилась на красной ковровой дорожке Оскара. После многочисленных байкотов, когда приходилось надевать только черное, женщина явно соскучилась по краскам и выбрала нежно фиалковое платье от Gucci. Сопровождал актрису ее супруг Франсуа-Анри Пино.
Instagram
И хотя сама актриса блистала и вела себя как дива, материал платья и обилие на нем искусственных камней насмешили пользователей сети. «Цыганская душа! Такое ощущение, что это какой-то адский люрекс с пайетками» «90-я премия, стиль 90-х» «Я в неприятном шоке. Может она только со спектакля со сцены сошла, где играла королеву, у которой украли подвески (фальшивые)?» «Нацепила все лучшее сразу! Будто сама нашила камешки, да побольше!»
Зато все согласились, что для 51 года актриса выглядит превосходно и свежо. Оскар действительно в этом году отмечает юбилей — это 90-я церемония вручения наград.
Недавно ставшая блондинкой актриса Сальма Хайек поразила публику невероятно быстрой сменой имиджа и из светловолосой «школьной учительницы» через несколько часов вдруг превратилась в жгучую брюнетку кинодиву. Тогда все стали гадать пользуется ли актриса париком.
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