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Лобода беременна от 55-летнего солиста Rammstein?
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Лобода беременна от 55-летнего солиста Rammstein? 

Рамблер 5 марта 2018
Фото: Instagram
Средства массовой информации все активнее обсуждают беременность Светланы Лободы. А, если быть точнее, слухи о ее беременности.
Поклонники давно замечают округлившийся животик любимой певицы и тот факт, что она вдруг полюбила свободные наряды, и уже даже успели сделать серьезные выводы: скоро рожать. По версии особо внимательных из числа любителей творчества звезды, срок ее беременности уже составляет 7 месяцев, соответственно в мае Лобода должна родить своего второго ребенка.
Отцом будущего малыша практически единогласно признали 55-летнего солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. А причиной тому стали его знаки внимания Светлане во время июльского фестиваля "Жара". Хоть звезды и не подтверждают никаких сплетен об их отношениях, поклонники в своей правоте не сомневаются. Слухи о беременности Лобода тоже пыталась опровергнуть, сказав, что смеется над такими уже много лет.
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