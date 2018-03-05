Лобода беременна от 55-летнего солиста Rammstein?

Средства массовой информации все активнее обсуждают беременность Светланы Лободы . А, если быть точнее, слухи о ее беременности.

Поклонники давно замечают округлившийся животик любимой певицы и тот факт, что она вдруг полюбила свободные наряды, и уже даже успели сделать серьезные выводы: скоро рожать. По версии особо внимательных из числа любителей творчества звезды, срок ее беременности уже составляет 7 месяцев, соответственно в мае Лобода должна родить своего второго ребенка.

Отцом будущего малыша практически единогласно признали 55-летнего солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. А причиной тому стали его знаки внимания Светлане во время июльского фестиваля "Жара". Хоть звезды и не подтверждают никаких сплетен об их отношениях, поклонники в своей правоте не сомневаются. Слухи о беременности Лобода тоже пыталась опровергнуть, сказав, что смеется над такими уже много лет.