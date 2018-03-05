Подписчики посчитали Бузову без макияжа «страшной»

Любимица российской публики Ольга Бузова выложила в свой микроблог серию фото из Петропавловска-Камчатска. Аудитория блога тут же отметила, что на всех снимках отсутствует привычный боевой окрас, в котором Ольгу привыкли видеть на публике.

Кто-то из фанатов решил, что Бузова выглядит без макияжа естественной и миленькой. Но многие подписчики, среди которых оказалось много мужчин, отметили, что образ певицы без макияжа им вовсе не нравится. Более того, самое часто употребляемое слово в негативных комментариях гласило: «страшная».

Кроме того, не все фанаты оценили и новую прическу Ольги. Они отметили, что с каре девушке было гораздо лучше.

Тем временем многие поклонники умоляют Бузову приехать с концертом именно в их город. Они отмечают, что пусть Ольга и «не певица», зато у нее шоу хорошие: