Подписчики посчитали Бузову без макияжа «страшной» 

Любимица российской публики Ольга Бузова выложила в свой микроблог серию фото из Петропавловска-Камчатска. Аудитория блога тут же отметила, что на всех снимках отсутствует привычный боевой окрас, в котором Ольгу привыкли видеть на публике.
Кто-то из фанатов решил, что Бузова выглядит без макияжа естественной и миленькой. Но многие подписчики, среди которых оказалось много мужчин, отметили, что образ певицы без макияжа им вовсе не нравится. Более того, самое часто употребляемое слово в негативных комментариях гласило: «страшная».
Кроме того, не все фанаты оценили и новую прическу Ольги. Они отметили, что с каре девушке было гораздо лучше.
Тем временем многие поклонники умоляют Бузову приехать с концертом именно в их город. Они отмечают, что пусть Ольга и «не певица», зато у нее шоу хорошие:
«Оля действительно создаёт тренды (на неё пытаются быть похожими даже знаменитости) но нужно осознать, что Оля это не певица, а создатель шоу, классного шоу и пой ты под фонограмму не пытайся показывать свой живой голос, твоя сильная сторона в другом. Это сочетать не сочетаемое: Быть собой, но делать из этого шоу… и тогда специально для тебя будет номинация " Лучший создатель шоу" ну или ещё как»