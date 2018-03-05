Королеву спутали с дворником

Наташе Королевой регулярно достается от подписчиков. То они ругают ее акцент, то внешность, которая, на их взгляд, в 45 могла бы быть и посвежее, то припоминают домашнее видео, просочившееся в сеть. Даже из такого события как день рождения сына злопыхатели сделали повод для ядовитых комментариев, пошутив, что на поздравительном фото женщина за плечами Королевой и есть ее сын Архип.

На этот раз Наташе досталось за юмористическое видео с метлой. Певица вышла в снег на улицу в домашних тапочках и начала мести порог. И вот у подписчиков не только снова появился повод написать, что Наталья выглядит как «бабка», но и посетовать на то, что метлу артистка не умеет правильно держать в руках.