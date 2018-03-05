Бабкина «забрала молодость» у гражданского мужа

Гражданский муж 67-летней Надежды Бабкиной стал выглядеть на все 50.

Народная артистка Надежда Бабкина встречается с Евгением Гором почти пятнадцать лет. За это время мужчина заметно постарел. Поклонники артистки судачат: любимица «забрала молодость» у своего возлюбленного.

Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina) Мар 3, 2018 в 7:56 PST

«Надежда с каждым годом только хорошеет…молодеет и лучшеет! Суперская! Классная! Обожаю!», «Очень красивая пара!», «Вот вы и сравнялись внешне по возрасту. Оба красивы», «Енор такой старикан стал», «Гору немного седины и Надя младше будет выглядеть.долгие вам годы счастья семейного», «Вы очень красивая супружеская пара!», — обсуждают фанаты звезды.

Публикация от Evgeni Gor (@evgeni_gor) Фев 21, 2018 в 6:28 PST

«Дедуська, забери меня в свою деревню», — шутят его подписчики.