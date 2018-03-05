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Бабкина «забрала молодость» у гражданского мужа
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Бабкина «забрала молодость» у гражданского мужа 

Passion.ru 5 марта 2018
Фото: Passion.ru
Гражданский муж 67-летней Надежды Бабкиной стал выглядеть на все 50.
Народная артистка Надежда Бабкина встречается с Евгением Гором почти пятнадцать лет. За это время мужчина заметно постарел. Поклонники артистки судачат: любимица «забрала молодость» у своего возлюбленного.
«Надежда с каждым годом только хорошеет…молодеет и лучшеет! Суперская! Классная! Обожаю!», «Очень красивая пара!», «Вот вы и сравнялись внешне по возрасту. Оба красивы», «Енор такой старикан стал», «Гору немного седины и Надя младше будет выглядеть.долгие вам годы счастья семейного», «Вы очень красивая супружеская пара!», — обсуждают фанаты звезды.
«Дедуська, забери меня в свою деревню», — шутят его подписчики.
Пользователи Сети давно заметили, что в парах, где разница в возрасте велика, партнеры со временем становятся похожи друг на друга, и далеко не всегда это идет на пользу молодым «половинкам». Так, Юлия Высоцкая стала очень похожа на Андрея Кончаловского, Юлия Проскурякова — на Игоря Николаева. И только Максим Галкин держится молодцом, становясь все более юным одновременно с супругой.
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