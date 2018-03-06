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Волочкову обругали за задравшееся узкое платье
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Волочкову обругали за задравшееся узкое платье 

Рамблер 6 марта 2018
Пока Анастасия Волочкова оскорбляет часть своих подписчиков в микроблоге, обвиняя их в зависти, подписчики отвечают ей тем же. Так, балерина выложила в сеть видео, на котором зажигательно танцует.
Однако комментаторы отметили не позитивное настроение Волочковой, а то, что у Анастасии выпирает животик, а потому явные проблемы с лишним весом. Кроме того, от их взора не укрылось, что платье так плотно сидит на балерине, что во время танца не выдерживает накала страстей и предательски задирается, обнажая резинку от чулок.
Некоторые подписчики также посчитали, что Волочкова на видео уже «пьяненькая», а еще решили, что балерина не умеет танцевать, что грустно для представительницы ее профессии. Ну и, конечно, не обошлось без традиционного вопроса:
«А где шпагат?»
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