Волочкову обругали за задравшееся узкое платье

Пока Анастасия Волочкова оскорбляет часть своих подписчиков в микроблоге, обвиняя их в зависти, подписчики отвечают ей тем же. Так, балерина выложила в сеть видео, на котором зажигательно танцует.

Однако комментаторы отметили не позитивное настроение Волочковой, а то, что у Анастасии выпирает животик, а потому явные проблемы с лишним весом. Кроме того, от их взора не укрылось, что платье так плотно сидит на балерине, что во время танца не выдерживает накала страстей и предательски задирается, обнажая резинку от чулок.

Некоторые подписчики также посчитали, что Волочкова на видео уже «пьяненькая», а еще решили, что балерина не умеет танцевать, что грустно для представительницы ее профессии. Ну и, конечно, не обошлось без традиционного вопроса: