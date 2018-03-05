Ещё
Полуобнаженную грудь Глюкозы назвали «вульгарной»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полуобнаженную грудь Глюкозы назвали «вульгарной» 

Рамблер 5 марта 2018
Иосиф Пригожин выложил в свой микроблог фото, на котором предстали сразу несколько знаменитостей. В их числе Артур Пирожков, сам Пригожин, Настя Каменских, Мария Веденеева и Наталья Чистякова-Ионова, она же певица Глюкоза. Сам Иосиф никакой подписи к фото не сделал, кроме того, что перечислил тех, кто на ней изображен. Зато подписчики продюсера взорвались негодованием.
Их возмутило откровенное декольте Глюкозы. Кроме того, они едко заметили, что на него уж слишком пристально смотрит Мария Веденеева. Каких только обидных комментариев ни получила в свой адрес Наталья. Ей написали, что грудь у нее силиконовая, сказали, что выреза на платье «из определённого дешевого кино». Так или иначе, но подписчикам Пригожина было гораздо интереснее обсуждать «вульгарность» груди Глюкозы, то, что бюст вот-вот вскочит из платья и как Валерия будет негодовать, увидев это фото:
«Хахахаха, я представляю как выглядит это. Валерия бегает за вами по дому с веником, если не хуже. Советую подарить цветы, так хоть не так больно будет».
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность14
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева23
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой19
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение