Полуобнаженную грудь Глюкозы назвали «вульгарной»

Иосиф Пригожин выложил в свой микроблог фото, на котором предстали сразу несколько знаменитостей. В их числе Артур Пирожков , сам Пригожин, Настя Каменских , Мария Веденеева и Наталья Чистякова-Ионова, она же певица Глюкоза. Сам Иосиф никакой подписи к фото не сделал, кроме того, что перечислил тех, кто на ней изображен. Зато подписчики продюсера взорвались негодованием.

Их возмутило откровенное декольте Глюкозы. Кроме того, они едко заметили, что на него уж слишком пристально смотрит Мария Веденеева. Каких только обидных комментариев ни получила в свой адрес Наталья. Ей написали, что грудь у нее силиконовая, сказали, что выреза на платье «из определённого дешевого кино». Так или иначе, но подписчикам Пригожина было гораздо интереснее обсуждать «вульгарность» груди Глюкозы, то, что бюст вот-вот вскочит из платья и как Валерия будет негодовать, увидев это фото: