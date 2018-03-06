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Ягодицы Дженнифер Лопес снова всех восхитили
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Ягодицы Дженнифер Лопес снова всех восхитили 

Рамблер 6 марта 2018
Ягодицы Дженнифер Лопес уже не первое десятилетие будоражат умы поклонников. Сколько бы сплетники не обсуждали, на сколько миллионов долларов Джей Ло застраховала свою заднюю часть и сколько силикона в ней содержится, а результат все равно один — фанаты по всему миру не устают восторгаться формами певицы.

🍸

Публикация от  Jennifer Lopez (@jlo)

В очередной раз Джен выложила в микроблог свое фото сзади — и в очередной раз собрала массу комплиментов, как от своих латиноамериканских и просто американских поклонников, так и от российских подписчиков.
«Классная …опа», — написал Дженнифер Лопес один из наших соотечественников.
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