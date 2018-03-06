Ягодицы Дженнифер Лопес снова всех восхитили 

Ягодицы Дженнифер Лопес уже не первое десятилетие будоражат умы поклонников. Сколько бы сплетники не обсуждали, на сколько миллионов долларов Джей Ло застраховала свою заднюю часть и сколько силикона в ней содержится, а результат все равно один — фанаты по всему миру не устают восторгаться формами певицы.
В очередной раз Джен выложила в микроблог свое фото сзади — и в очередной раз собрала массу комплиментов, как от своих латиноамериканских и просто американских поклонников, так и от российских подписчиков.
«Классная …опа», — написал Дженнифер Лопес один из наших соотечественников.