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Актриса пришла на «Оскар» в платье 56-летней давности
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Актриса пришла на «Оскар» в платье 56-летней давности 

Рамблер 5 марта 2018
Фото: Instagram
86-летняя актриса Рита Морено сломала систему и появилась на красной дорожке в старом платье. Все звезды готовы из кожи вон вылезти, лишь бы покорить мир очередным новым платьем на премии, да еще бы не повториться, а Морено решила пойти иным путем.
Актриса появилась на церемонии вручения самой престижной премии в платье, в котором уже однажды была на "Оскаре", а именно в 1962 году, когда получила заветную статуэтку за лучшую роль второго плана в картине "Вестсайдская история".
Платье Рита Морено немного перешила, но не узнать его было трудно. Поклонники интересный ход оценили и подчеркнули, что актриса все так же прекрасно выглядит.
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