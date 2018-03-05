Актриса пришла на «Оскар» в платье 56-летней давности

86-летняя актриса Рита Морено сломала систему и появилась на красной дорожке в старом платье. Все звезды готовы из кожи вон вылезти, лишь бы покорить мир очередным новым платьем на премии, да еще бы не повториться, а Морено решила пойти иным путем.

Актриса появилась на церемонии вручения самой престижной премии в платье, в котором уже однажды была на "Оскаре", а именно в 1962 году, когда получила заветную статуэтку за лучшую роль второго плана в картине "Вестсайдская история".

Платье Рита Морено немного перешила, но не узнать его было трудно. Поклонники интересный ход оценили и подчеркнули, что актриса все так же прекрасно выглядит.