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51-летняя Холли Берри приняла странную позу
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51-летняя Холли Берри приняла странную позу 

Eva.ru 5 марта 2018
Фото: @halleberry
Фигуре американской актрисы Холли Берри может позавидовать любая женщина, ведь для своих лет она выглядит просто изумительно. Накануне она поделилась с поклонниками одним из секретов своих тренировок.
Холли опубликовала на своей страничке в Инстаграме фотографию, на которой она делает сложное упражнение йоги. По словам актрисы, после силовой тренировки надо обязательно сделать растяжку всего тела. «Растяжка в моей фитнес-программе помогает восстановить дыхание, расслабиться мышцам, а также избежать травм в будущем. Это одна из моих самых любимых поз йоги, стойка на плечах. Она укрепляет и растягивает мой нижний отдел позвоночника», — написала актриса в своем микроблоге.

This #FitnessFriday is dedicated to the importance of stretching! After I work out, it’s important for me to stretch and lengthen. Fitness is not just about running, lifting and punching. For me, being athletic and super fit is also about being still, stretching and breathing. Including stretching in my fitness program helps my muscles stay long, limber, improves my mobility and range of motion and, most importantly, helps me avoid injuries. This is one of my favorite #yoga poses, the shoulder stand, that stretches my lower spine and legs. I feel 2 inches taller after this stretch! Some people use yoga poses to manage stress, increase circulation, for medication, recovery, better sleep, and mobility just to name a few. Check out my Fitness IG Story to see a stretch I like for hip mobility that lengthens my sides and for today's #keto meal. Today I challenge you to share your best yoga pose. If you don't have one, I encourage you to search for one, post about it, tag #FitnessFridayHB and tell me how it makes you feel. ❤️🙏🏽

Публикация от  Halle Berry (@halleberry)

По словам Холли, после подобного упражнения она чувствует себя даже выше ростом. Позы йоги помогают обладательнице Оскара справляться со стрессами, а также улучшать кровоснабжение и сон. Подписчики Холли Берри, а их уже 2,5 миллиона человек, в очередной раз восхитились безукоризненной фигурой своей любимицы и осыпали ее комплиментами: «Для всех женщин старше 40-50-ти лет ты являешься вдохновителем!» «Само совершенство» «Ты выглядишь очень круто на этом снимке!» «Не понимаю, как ты держишься в этой позе» «Необыкновенно тело! Ты сама построила его, молодец».
Холли Берри была замужем четыре раза. От третьего брака с моделью из Канады Габриелем Обри актриса воспитывает 9-летнюю дочь Налу Ариэлу, а от четвертого, с актером Оливье Мартинесом — 4-летнего сына Масео Роберта. Кстати, несмотря на то что Холли Берри внешне выглядит как «само совершенство» и регулярно попадает в рейтинги «самых красивых женщин на планете», у нее есть и небольшой изъян под названием полидактилия. Дело в том, что на правой ноге у звезды шесть пальцев. Обычно после рождения малыша с таким дефектом ему удаляют лишний палец хирургическим путем, но родители Холли по какой-то причине не захотели этого делать.
Кстати, не так давно Холли Берри раскрыла еще один секрет своей идеальной фигуры. Оказывается, ее держит в ежовых рукавицах тренер и специалист по питанию.
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