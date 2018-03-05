51-летняя Холли Берри приняла странную позу

Фигуре американской актрисы Холли Берри может позавидовать любая женщина, ведь для своих лет она выглядит просто изумительно. Накануне она поделилась с поклонниками одним из секретов своих тренировок.

Холли опубликовала на своей страничке в Инстаграме фотографию, на которой она делает сложное упражнение йоги. По словам актрисы, после силовой тренировки надо обязательно сделать растяжку всего тела. «Растяжка в моей фитнес-программе помогает восстановить дыхание, расслабиться мышцам, а также избежать травм в будущем. Это одна из моих самых любимых поз йоги, стойка на плечах. Она укрепляет и растягивает мой нижний отдел позвоночника», — написала актриса в своем микроблоге.

По словам Холли, после подобного упражнения она чувствует себя даже выше ростом. Позы йоги помогают обладательнице Оскара справляться со стрессами, а также улучшать кровоснабжение и сон. Подписчики Холли Берри, а их уже 2,5 миллиона человек, в очередной раз восхитились безукоризненной фигурой своей любимицы и осыпали ее комплиментами: «Для всех женщин старше 40-50-ти лет ты являешься вдохновителем!» «Само совершенство» «Ты выглядишь очень круто на этом снимке!» «Не понимаю, как ты держишься в этой позе» «Необыкновенно тело! Ты сама построила его, молодец».

Холли Берри была замужем четыре раза. От третьего брака с моделью из Канады Габриелем Обри актриса воспитывает 9-летнюю дочь Налу Ариэлу, а от четвертого, с актером Оливье Мартинесом — 4-летнего сына Масео Роберта. Кстати, несмотря на то что Холли Берри внешне выглядит как «само совершенство» и регулярно попадает в рейтинги «самых красивых женщин на планете», у нее есть и небольшой изъян под названием полидактилия. Дело в том, что на правой ноге у звезды шесть пальцев. Обычно после рождения малыша с таким дефектом ему удаляют лишний палец хирургическим путем, но родители Холли по какой-то причине не захотели этого делать.

Кстати, не так давно Холли Берри раскрыла еще один секрет своей идеальной фигуры. Оказывается, ее держит в ежовых рукавицах тренер и специалист по питанию.