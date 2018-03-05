Фанаты просят Меньшову уволить своих стилистов

Чаще всего зрители засыпают телеведущую комплиментами, но только не в этот раз. Выложив порцию снимков, Меньшова прочитала немало критических комментариев: «Юля, бижутерия у вас без обид иной раз не к месту и ужасно смотрится! Стилисты тоже не айс, срочно меняйте их!», «Юля, извините, а почему вы на всех фото с открытым ртом? Так не эстетично!», «Ну почему же у Вас все время старческие прически в этих передачах. В жизни Вы же не носите эти чудо-укладки? Что же там за стилисты, увольте вы их уже!».

Красоты много не бывает#япомнювсесвоитрещинки#агаага😂 Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova) Фев 28, 2018 в 10:03 PST