Фанаты просят Меньшову уволить своих стилистов 

Юлия Меньшова периодически радует подписчиков серией фотографией со съемок программы «Сегодня вечером», которую она ведет в паре с Максимом Галкиным.
Чаще всего зрители засыпают телеведущую комплиментами, но только не в этот раз. Выложив порцию снимков, Меньшова прочитала немало критических комментариев: «Юля, бижутерия у вас без обид иной раз не к месту и ужасно смотрится! Стилисты тоже не айс, срочно меняйте их!», «Юля, извините, а почему вы на всех фото с открытым ртом? Так не эстетично!», «Ну почему же у Вас все время старческие прически в этих передачах. В жизни Вы же не носите эти чудо-укладки? Что же там за стилисты, увольте вы их уже!».
Меньшова, в свою очередь, заметила, что у нее самые лучшие стилисты, с которыми она работает не один год, и она так давно привыкла к критике, что та перестала ее задевать:
Обидеться не получилось! Не знаю порадует ли это вас, но факт.