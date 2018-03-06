Неприличный снимок Самбурской возмутил интернет

31-летняя Настасья Самбурская сейчас отдыхает в Дубае и делится с фолловерами яркими фото.

Один из кадров, опубликованных Настасьей в ее микроблоге, скорее огорчил, чем восхитил подписчиков.

На нем актриса позирует лежа лицом вниз на пляжном лежаке, при этом она широко развела ноги в стороны. «Ищешь мужа? Загорай так. Я прекрасно понимаю ваши ощущения. Но вы не сможете развидеть это никогда», — в своем обычном стиле прокомментировала Настасья этот снимок, уже успевший наделать в Сети немало шума (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

«Я думаю все развели пальчиками чтобы присмотреться», «Странный лайфхак», «Совсем крыша поехала», «Насть а если какой нибудь голодный араб запрыгнет? Они ж там не в штанах ходят», — написали Самбурской интернет-пользователи. А что вы думаете по поводу выходки актрисы?