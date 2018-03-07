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У Киркорова обнаружился внебрачный сын
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У Киркорова обнаружился внебрачный сын 

Passion.ru 7 марта 2018
Фото: Passion.ru
В последнее время в медиа-пространстве все чаще возникают «внебрачные дети» множества знаменитостей. Но когда известный певец внезапно объявляет себя таким ребенком своего коллеги по шоу-бизнесу…
На днях бывший участник группы «Экс-ББ» Александр Матвеев внезапно заявил, что готов сделать ДНК-тест, поскольку мама рассказала ему о биологическом отце — Бедросе Киркорове.
«С детства чувствую, что мы с Филиппом — родные по крови люди. Почему-то хотелось быть с ним рядом и быть похожим на него. Как-то при личной встрече поинтересовался, какой у него размер обуви. Оказалось, как и у меня, 44-й. И рост, как выяснилось, у нас с Филом одинаковый — метр девяносто два!» — признался мужчина в интервью порталу Eg.ru.
Впрочем, Бедрос Филиппович уже исчерпывающе прокомментировал эту информацию в беседе с журналистами «Комсомольской правды»: «Я любил одну женщину. Жене своей не изменял, налево не ходил. Думаю, этот парень хочет себе сделать пиар на известной фамилии. Мне сегодня много звонили с телевидения, предлагали пойти на программу, сделать ДНК-тест. Подобные разговоры оскорбляют память моей жены!».
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