Сандра Буллок втайне вышла замуж?

Сандра Буллок заинтриговала своих поклонников: в СМИ появились снимки, сделанные папарацци, которые позволили заподозрить, что Сандра тайно вышла замуж! Репортеры засняли актрису, когда она прогуливалась по улицам Лос-Анджелеса в обнимку со своим бойфрендом — фотографом Брайаном Рэндаллом . И, как отчетливо можно разглядеть на сделанных фото, на безымянном пальце Рэндалла красуется золотое венчальное кольцо. Правда возможности разглядеть ее руку Сандра не дала: она упорно прятала ее за спиной своего любимого.

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На самом деле, слухи о том, 53-летняя Буллок собирается замуж за Брайана, ходят уже довольно давно. Они фактически стали гражданскими супругами: живут вместе уже два года и совершенно счастливы. Сандра познакомилась с Рэндаллом, когда он пришел в ее дом, чтобы осуществить заказанную фотосессию сына Буллок. Они произвели сильное впечатление друг на друга с самой первой встречи, и вскоре Брайан заселился в дом актрисы…

Теперь они воспитывают вместе двоих приемных детей Сандры — 7-летнего Луиса и 5-летнюю Лайлу. Как утверждают подруги Сандры, Брайан очень много занимается с детьми и они считают Брайна своим папой, хотя по документам Булок — мать-одиночка.

Усыновление Луиса актриса начала еще будучи супругой Джесса Джеймса. Однако к тому моменту, когда процедура оформления ее, как приемной матери мальчика, завершилась, разразился страшный скандал. Джесса уличили тогда в том, что изменял Сандре, да не с одной, а с несколькими женщинами. Буллок выгнала Джеймса из дома и подала на развод, а Луиса усыновила одна.

Что же касается Лайлы, то к тому времени, когда она появилась в доме Сандры, ее роман с Рэндаллом был уже в самом разгаре. Буллок начала встречаться с Брайаном за несколько месяцев до этого — летом 2015-го. Но удочерить Лайлу Сандра предпочла снова одна.