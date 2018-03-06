У Седоковой «отобрали» ребенка?

Анна Седокова пожаловалась в соцсетях, что страдает в разлуке с дочкой и мечтает воссоединиться с ней. Однако обстоятельства пока ей этого не позволяют.

Певица выложила фото с дочерью и написала:

Нам очень не хватает нашей Монички, но мы верим, что все это временно и все обязательно будет хорошо! Любовь всегда побеждает! Когда-нибудь я обязательно вам все расскажу, а пока, мы очень скучаем и посылаем лучики счастья и добра тем, кому они сейчас нужны и важны ❤️

Анна Седокова в шоу «Секрет на миллион» уже рассказывала, что свекровь, мать ее бывшего мужа Максима Чернявского , хочет отобрать у нее внучку и лишить опекунских прав. Певица была намерена твердо отстаивать свои материнские права.

Загадочная жалоба певицы вызывала переполох у ее подписчиков. Одни комментаторы предположили, что бывший муж запретил Седоковой взять дочь с собой в отпуск в Эмираты. Другие уверены, что он ограничил Анну в родительских правах. Впромем, многие просто выразили поддержку Анне и пожелали ей как можно скорее воссоединиться с дочерью.

olya__vladi Анечка, всё будет хорошо!❤️ Любовь и правда всё победит. Мы в это верим! Ты заслуживаешь самого настоящего, полного счастья ✨ fedorovanadin Как всегда папа отобрал?! Что за мужики такие! muuha_Чернявский вместе со своей бабушкой, наверное, против, чтобы Моника жила в Москве с мамой 😔😔 viktoriakishkaruk У вас, не может быть по — другому! Вы прекрасная женщина и мама! Скорейшего воссоединения! zolotze_designer Иногда не знаешь, что хуже. Когда отец совсем не участвует в жизни ребенка или забирает его у Матери 😟😟 darya_rinchenАнюта держитесь, не важно что у вас происходит в жизни, но это только маленький период и после каждой бури всегда светит солнышко ❤️ главное пережить эту бурю…огрооооомного вам терпения и много много сил ❤️ gala_a_life_emi Папаша забрал да ее?они бывают такими жесткими! Хорошо если она учится и все у нее хорошо! Я уже давно спрашиваю где Моника😕 tulengaliyeva_aigul Да… в интервью секрет на миллион. Анна сказала что бабушка Макса хочет отобрать Монику. Она походу добилась своего. lenochekva Помню смотрела передачу и там выступала бабушка Макса и она говорила, что хочет забрать Монику у этой непутевой мамки … Только как они это сделали, если мама не пьяница и тд… danyaminskaya Если ее отобрали, то для ребёнка это вообще удар 😞 а как Ане я и представить боюсь 😖😖😖 Ань — сил, терпения и упорства! Все будет, но не сразу! blinovalana Эх, жаль, что не вместе! Папа видимо разрешение на вывоз ребёнка не дал, она ж гражданка США! Дети всё-таки должны быть с мамами, особенно девочки! natatwit Не делайте поспешных выводов, может там и непростые отношения, но это их личное дело! Когда Анна посчитает нужным все расскажет

В прошлом году Моника пошла в первый класс школы в Лос-Анджелесе. А певица прошлым летом вместе со старшей дочкой и маленьким сыном вернулась в Россию. Анна могла видеться с дочерью на каникулах, однако уже полгода она не публикует совместных фото с Моникой.