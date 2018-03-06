Ингеборга Дапкунайте разводится с мужем 

Известная актриса расстается со своим третьим мужем, в браке с которым они прожили 5 лет.
Как сообщают СМИ, актриса подала на развод еще в прошлом году, но официально сообщение о расторжении брака пока не подтверждено.
Вместе с мужем, адвокатом и ресторатором Дмитрием Ямпольским, актриса воспитывает сына Алекса. Что послужило причиной разрыва не сообщается, а бывшие муж и жена никак не комментируют эту информацию.
Напомним, что мужьями Ингеборги Дапкунайте в разное время были актер Арунас Сакалаускас и режиссер Саймон Стоукс.