Ингеборга Дапкунайте разводится с мужем

Известная актриса расстается со своим третьим мужем, в браке с которым они прожили 5 лет.

Как сообщают СМИ, актриса подала на развод еще в прошлом году, но официально сообщение о расторжении брака пока не подтверждено.