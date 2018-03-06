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Новикова уже не ждет, что ее будут носить на руках
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Новикова уже не ждет, что ее будут носить на руках 

Рамблер 6 марта 2018
Фото: Instagram.com
Поклонники экс-солистки группы «Блестящие» Ксении Новиковой помнят тяжелую историю ее расставания с Андреем Середой. Тогда Середа хотел оставить двух их совместных сыновей себе, а Ксения обвиняла его в том, что он украл Мирона и Богдана.
После болезненного разрыва девушка даже создала совместно с адвокатом Марией Тимофеевской фонд, который защищает интересы и права семьи.
Так или иначе, но Ксения смогла двигаться дальше и в 2015 году вышла замуж за бизнесмена Алексея Сорокина. И тем не менее ее посты по-прежнему полны грусти. Так, в преддверии 8 Марта Новикова написала в своем микроблоге:
«Смешно ждать, что один день в году тебя вдруг начнут носить на руках».

Доброе утро, мои дорогие!)🌺 Как настроение? Что «заказали» себе на 8 марта? Какие подарки ждёте?🛍Ждёте вообще праздник?)💌 Я, вот, не жду… Зачем лишний раз расстраиваться?)😂😉 Смешно ждать, что один день в году тебя вдруг начнут носить на руках!)🙆🏼‍♀️ А вот история из моего детства очень радует!)🌷 Это было в те времена, когда на каждом углу ещё не стояли цветочные магазины. Можно было достать (именно «достать») лишь мимозу (хотелось бы сейчас) и прекрасные красные тюльпаны с фиолетовой сердцевиной. 🌷Мой папа всегда заранее готовился, чтобы с самого утра, когда мы с мамой и бабушкой ещё только просыпались, преподнести нам по букету тюльпанов. 💐 С вечера, бережно расставленными по вазам, он прятал их за шторами. (Главное, не возле батареи 👆🏼😂) А когда мы пробуждались, сразу нам их дарил!)🌷 Подарки были уже чуть позже. 🎁Поэтому на всю жизнь у меня осталось ощущение, что именно так и должно быть. А как иначе?)😉 Папа до сих пор, кстати, 8 марта обязательно заезжает ко мне с букетом!)🙏🏼🤗 Именно поэтому я заранее ничего не жду. А вдруг расстроюсь?)😜#ксенияновикова #ксюшановикова #ксюша #артисткановикова #ksenianovikova #ksu #singer #love #💌

Публикация от  Ксения Новикова (@novikovaofficial)

После этого певица рассказала историю из детства о том, как отец поздравлял ее с праздником.
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