Новикова уже не ждет, что ее будут носить на руках

Поклонники экс-солистки группы «Блестящие» Ксении Новиковой помнят тяжелую историю ее расставания с Андреем Середой . Тогда Середа хотел оставить двух их совместных сыновей себе, а Ксения обвиняла его в том, что он украл Мирона и Богдана.

После болезненного разрыва девушка даже создала совместно с адвокатом Марией Тимофеевской фонд, который защищает интересы и права семьи.

Так или иначе, но Ксения смогла двигаться дальше и в 2015 году вышла замуж за бизнесмена Алексея Сорокина . И тем не менее ее посты по-прежнему полны грусти. Так, в преддверии 8 Марта Новикова написала в своем микроблоге:

«Смешно ждать, что один день в году тебя вдруг начнут носить на руках».

После этого певица рассказала историю из детства о том, как отец поздравлял ее с праздником.