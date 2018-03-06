Новикова уже не ждет, что ее будут носить на руках 

«Смешно ждать, что один день в году тебя вдруг начнут носить на руках».
Доброе утро, мои дорогие!)🌺 Как настроение? Что «заказали» себе на 8 марта? Какие подарки ждёте?🛍Ждёте вообще праздник?)💌 Я, вот, не жду… Зачем лишний раз расстраиваться?)😂😉 Смешно ждать, что один день в году тебя вдруг начнут носить на руках!)🙆🏼♀️ А вот история из моего детства очень радует!)🌷 Это было в те времена, когда на каждом углу ещё не стояли цветочные магазины. Можно было достать (именно «достать») лишь мимозу (хотелось бы сейчас) и прекрасные красные тюльпаны с фиолетовой сердцевиной. 🌷Мой папа всегда заранее готовился, чтобы с самого утра, когда мы с мамой и бабушкой ещё только просыпались, преподнести нам по букету тюльпанов. 💐 С вечера, бережно расставленными по вазам, он прятал их за шторами. (Главное, не возле батареи 👆🏼😂) А когда мы пробуждались, сразу нам их дарил!)🌷 Подарки были уже чуть позже. 🎁Поэтому на всю жизнь у меня осталось ощущение, что именно так и должно быть. А как иначе?)😉 Папа до сих пор, кстати, 8 марта обязательно заезжает ко мне с букетом!)🙏🏼🤗 Именно поэтому я заранее ничего не жду. А вдруг расстроюсь?)😜#ксенияновикова #ксюшановикова #ксюша #артисткановикова #ksenianovikova #ksu #singer #love #💌