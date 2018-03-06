Ещё
Платье Летучей подчеркнуло живот
Далее:
Читайте также:
Ещё

Платье Летучей подчеркнуло живот 

Рамблер 6 марта 2018
Фото: @elenapegas
Поклонники телезвезды постоянно подозревают ее в беременности.
Телеведущая и продюсер Елена Летучая вновь дала своим фанатам повод заподозрить ее в беременности. На этот раз она надела черное облегающее платье из тонкой ткани, которое подчеркнуло ее живот.
@elenapegas
Подписчики не пропустили новое фото на странице Елены в Instagram и высказали свои догадки:
"Платье не самое удачное, а вы прекрасны!"
"Елена, вы пополнели немного))"
"Елена скорее всего ждет малыша, зачем вы все набросились на ее фигурку?"
"Вам идЁт это положение!"
Напомним, что Елена Летучая уже два года замужем за бизнесменом Дмитрием Анашенковым. А на 10-й юбилейной премии "Пара Года BEST 2018" они стали победителями. Но о планировании детей супруги пока не говорят.
@elenapegas
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность14
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева23
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой19
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение