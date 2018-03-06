Платье Летучей подчеркнуло живот 

Поклонники телезвезды постоянно подозревают ее в беременности.
Телеведущая и продюсер Елена Летучая вновь дала своим фанатам повод заподозрить ее в беременности. На этот раз она надела черное облегающее платье из тонкой ткани, которое подчеркнуло ее живот.
@elenapegas
Подписчики не пропустили новое фото на странице Елены в Instagram и высказали свои догадки:
"Платье не самое удачное, а вы прекрасны!"
"Елена, вы пополнели немного))"
"Елена скорее всего ждет малыша, зачем вы все набросились на ее фигурку?"
"Вам идЁт это положение!"
Напомним, что Елена Летучая уже два года замужем за бизнесменом Дмитрием Анашенковым. А на 10-й юбилейной премии "Пара Года BEST 2018" они стали победителями. Но о планировании детей супруги пока не говорят.
@elenapegas