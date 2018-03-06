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Подольская восхитила фанатов видом сзади
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Подольская восхитила фанатов видом сзади 

Рамблер 6 марта 2018
Наталья Подольская не так часто радует поклонников чем-нибудь провокационным. В основном она постит фото счастливой семейной жизни с Владимиром Пресняковым и сынишкой Артемом.
Но в этот раз певица не постеснялась выложить довольно откровенное видео, на котором хорошо заметно, как играют мышцы на ее обнаженной спине во время занятий фитнесом.
Поклонники немедленно отреагировали на новый пост и заявили, что Подольская их вдохновляет и восхищает. Правда, некоторые злопыхатели некорректно написали:
«С с…ськами третьего размера такой комбез в зал не оденешь».
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