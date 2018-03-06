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Маликов вспомнил, как поднял руку на жену
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Маликов вспомнил, как поднял руку на жену 

Рамблер 6 марта 2018
Фото: elenamalikova
Российский музыкант стал гостем известной телепередачи и прокомментировал воспоминания жены.
Его жена Елена в одном из интервью рассказывала, как однажды артист возвращался домой после празднования дня рождения в блестках и губной помаде. Она не выдержала и набросилась с кулаками, за что получила симметричный ответ — Дмитрий поднял на нее руку.
Маликов рассказал об этом в гостях у Бориса Корчевникова, он не стал ничего отрицать и признался, что действительно такое было. Однако он не хотел навредить жене, а просто потерял контроль над собой.
Потом артист просил у жены прощения, на что она ответила, что "на дураков не обижаются". На этом инцидент был исчерпан.
Напомним, что недавно в семье Маликов родился наследник. Мальчику уже полтора месяца, но имя ему пока не выбрали.
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