Григорий Лепс запретил сыну заниматься музыкой

Строгое воспитание и дисциплина царят в семье Григория Лепса . Например, музыкант старается по максимуму отгородить сына Ивана от мира шоу-бизнеса.

«Еще одного музыканта в семье я не переживу, и если сын все-таки запоет, выгоню его из дома, — признается артист. — Пусть занимается чем хочет, только не музыкой — если что, я сам найду ему увлечение по душе».

К слову, в этом году в жизни Вани случилось одно из самых запоминающихся в жизни событий — мальчик пошел в первый класс. Учеба дается сыну артиста очень легко. Во-первых, ему помогает старшая сестра Николь, которая в этом году заканчивает начальную школу. А во-вторых, к началу первого учебного года Иван уже умел писать и читать, а также демонстрировал хорошие знания по математике и английскому.