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Григорий Лепс запретил сыну заниматься музыкой
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Григорий Лепс запретил сыну заниматься музыкой 

7 Дней 7 марта 2018
Фото: 7 Дней
Строгое воспитание и дисциплина царят в семье Григория Лепса. Например, музыкант старается по максимуму отгородить сына Ивана от мира шоу-бизнеса.
«Еще одного музыканта в семье я не переживу, и если сын все-таки запоет, выгоню его из дома, — признается артист. — Пусть занимается чем хочет, только не музыкой — если что, я сам найду ему увлечение по душе».
К слову, в этом году в жизни Вани случилось одно из самых запоминающихся в жизни событий — мальчик пошел в первый класс. Учеба дается сыну артиста очень легко. Во-первых, ему помогает старшая сестра Николь, которая в этом году заканчивает начальную школу. А во-вторых, к началу первого учебного года Иван уже умел писать и читать, а также демонстрировал хорошие знания по математике и английскому.
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