Звезды, скрывавшие беременность до родов

Звезды, скрывавшие беременность до самых родов

Некоторые из этих звезд буквально шокировали своих поклонников внезапными новостями о пополнении в семействе, другие скрывали свое интересное положение так долго, как только было возможно, а третьи продолжали отрицать очевидное до последнего, появляясь на публике с внушительным животом и заявляя, что никакой беременности нет. В общем, мы собрали самых скрытных знаменитых мамочек.

Ева Мендес

Самая скрытная звезда, которая терпеть не может, публично демонстрировать свою личную жизнь, — Ева Мендес. Забеременев от коллеги и любимчика миллионов девушек Райана Гослинга , актриса не только не кричала на весь мир, что покорила такого парня и скоро родит ему ребенка, но и скрывала свое положение всеми возможными способами. Ева убегала от папарацци, пряталась за шарфы, сумки и беднягу Райана, а когда беременность скрыть было уже решительно невозможно, перестала выходить из дома!

Друзья пары рассказывали, что за продуктами и по мелким поручениям Мендес во вражеский стан голливудских улиц, кишащих папарацци, отправлялся бесстрашный Гослинг, на все бестактные вопросы о скором пополнении отвечавший гробовым молчанием и каменным лицом. В итоге актриса родила дочь Эсмеральду, а затем в такой же атмосфере строжайшей секретности на свет появилась ее сестра Амада.

Анна Курникова

В конце прошлого года Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями близнецов — сына Николаса и дочери Люси. О беременности теннисистки не было известно ничего до момента появления малышей на свет! Как уверяет мама певца филиппинская журналистка и телеведущая Изабель Прейслер супруги совершенно не скрывали, что скоро станут родителями, просто никто не заметил интересного положения Курниковой, которая последние несколько лет почти не выходит в свет.

Ксения Собчак

Превратившаяся из скандальной блондинки, тусовщицы и ведущей реалити в примерную, взрослую и социально ответственную женщину, Ксения Собчак сначала огорошила всех внезапной тайной свадьбой с Максимом Виторганом . А затем, руководствуясь принципом «счастье любит тишину», не спешила сообщать всем и о беременности, скрывая меняющуюся фигуру под объемной одеждой.

Бейонсе

Слухи о том, что Бейонсе ждет второго ребенка, появлялись в СМИ на протяжени нескольких месяцев, поклонники постоянно спрашивали в Instagram, правда ли она беременна, а папарацци преследовали певицу и пытались сделать сенсанционные кадры, на которых будет виден ее округлившийся живот. В итоге Бейонсе показала всем свою изменившуюся фигуру на последних месяцах беременности, опубликовав на своем сайте откровенную фотосессию, для которой позировала с обнаженным животом.

Елена Захарова

Елена Захарова, потерявшая дочь, очень мечтала снова стать мамой. Заберенев, актриса чень переживала и для перестраховки и из суеверия предпочитала скрывать от всех свое интересное положение. Родив дочь, Елена выдохнула с облегчением и наконец начала с радостью принимать поздравления и раздавать интервью.

Юлия Ковальчук

Юлия Ковальчук тоже долго держала оборону и не реагировала на слухи и вопросы о своей беременности. Поклонники гадали, журналисты докучали вопросами… Наконец певица появилась на обложке журнала OK! с супругом Алексеем Чумаковым и с белой футболкой, красноречиво завязанной в узел над заметно округлившимся животом.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес известна тем, что очень трепетно относится к своей фигуре, работая над идеальными формами ежедневно. Когда певица располнела, а ее пресс становился все более дале от идеала, стало ясно, что это изменения произошли неспроста… Сама же Дженнифер продолжала выходить в свет и выступать, как ни в чем не бывало, и вела себя в духе «Беременность? Нет, не слышала». Во время одного из концертов Лопес, живот которой на тот момент сложно было не заметить, наконец заявила, что немного устала, так как находится в положении, и спросила у зааплодировавших ей поклонников, можно ли ей передохнуть.

Ляйсан Утяшева

Ляйсан Утяшева и ее супруг, шоумен Павел Воля очень скрывали от посторонних обе беременности гимнастки. Об интересном положении спортсменки все же догадались поклонники шоу «Танцы», которое она вела. Тогда Ляйсан стала выбирать многослойные объемные наряды.

Юлия Снигирь

Пока все обсуждали отношения Юлии Снигирь и Евгения Цыганова , сами они обсуждать эту тему категорически отказывались. Актеры не выходили вместе в свет, не давали никаких комментариев, а потом… у них родился сын Федор.

Ирина Шейк

Ирина Шейк и Брэдли Купер тоже далеко не самые большие любители семейных интервью и обсуждения своей личной жизни. Забеременев, модель стала носить объемные вещи и прятаться от папарацци. Когда живот Ирины спрятать было уже невозможно, она гордо вышла на подиум в нижнем белье во время показа Victoria's Secret.

Полина Гагарина

Полина Гагарина скрывала свое интересное положение все девять месяцев. После рождения дочери Мии певица объяснила, почему приняла такое решение, написав откровенный пост в Imstagram:

«Мне больше всего хотелось провести несколько важных для меня месяцев в тишине и спокойствии, потому что и я, и мой муж, и моя семья, считаем это очень личным делом, которое не стоит лишний раз афишировать, Во время прошлой беременности мои фотографии, на которых я выгляжу полнее, использовали в качестве рекламы средств для похудения всякие недобросовестные компании, на деле не имеющие ко мне никакого отношения. Они обманывали не только меня, но и людей, которые верили этой «рекламе» чудодейственных средств, демонстрирующий меня якобы до и после их применения. Учитывая все эти моменты, я решила что молчать гораздо спокойнее, чем «расти» у всех на глазах».

Юлия Савичева

Юлия Савичева вышла замуж, пеереехала в Португалию и исчезла из медиапространства, перестав появляться на публике, общаться с журналистами и поклонниками. Вернулась певица с хорошими новостями. У Юлии и ее супруга, продюсера и музыканта Александра Аршинова родилась дочь. «Пришло время открыться. Хочу сообщить всем новость. У нас очень хорошая новость. У Юлии Савичевой родилась дочка! Многие говорили об этом, особенно журналисты. По их сообщениям, Юля рожала каждый месяц. А теперь реальная новость, настоящая новость: у нас теперь девочка родилась!» — с радостью сообщил продюсер Максим Фадеев

Алена Шишкова

Когда несолько лет назад Тимати сообщил, что стал отцом, и опубликовал в Instagram фото с новорожденным младенцем, никто не мог понять, что происходит. Выяснилось, что дочь Алису рэперу родила Алена Шишкова, всю беременность скрывавшаяся от посторонних глаз в Доминикане.

Меган Фокс

Третья беременность Меган Фокс стала сюрпризом и для нее самой, и для поклонников актрисы. Актриса появилась на фестивале CinemaCon в Лас-Вегасе с заметно округлившимся животом, а затем в одном из интерыью призналась, что в ближайшее время не собиралась становится мамой в третий раз, но так уж получилось.

Пелагея

Пелагея всегда казалась девушкой очень открытой. Оказалось, когда дело доходит до очень личного, откровенничать певица совсем не готова. Пелагея скрвала от поклонников и роман с хоккеистом Иваном Телегиным , и свадьбу, и рождение дочери Таисии. Проговорился сам Иван, когда после одного из матчей журналисты поздравили его с рождением дочери, а он взял и все наконец рассказал.

Глафира Тарханова

Многодетной маме Глафире Тархановой не привыкать скрывать свое интересное положение. Забеременев в четвертый раз, актриса продолжала ходить на светские мероприятия, но скрывала фигуру в просторных нарядах. Когда звезду сериала «Измены» не пустили на борт самолета, она сообщила о неприятной ситуации в Instagram, но, почему авиакомпания приняла такое решение, так не рассказала.

Натали

Певица Натали скрывала третью беременность до шестого месяца. Более того, даже муж певицы долгое время не докадывался, что она в положении. Натали до последнего все скрывала, чтобы на 25-ю годовщину сообщить супругу радостную новость. Марина Александрова Марина Александрова сделала тайну за семью печатями из обеих своих беременностей. К примеру, на протяжении всей второй беременности актриса практически не появлялась на публике и почти не публиковала новые фото в соцсетиях.

Мила Кунис

Мила Кунис очень категорично отновится к попыткам журналистов обсудить с ней личную жизни и всегда заявляет, что готова обсуждать все на свете кроме своего брака и отношений с мужем Эштоном Катчером . Изредка радует поклонников и СМИ сам Катчер, публикуя в соцсетях семейные фото.

Ксения Бородина

Вторую беременность Ксения Бородина скрывала почти до самых родов. Поклонники еще во время свадьбы ведущей реалити «Дом-2» разглядели у нее округлившийся живот. Сама же Ксения настойчивоотрицала свое интересное положение и публиковала в соцсетях фото, на которых не виден ее живот.