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Ольга Серябкина похвасталась бюстом
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Ольга Серябкина похвасталась бюстом 

Рамблер 7 марта 2018
Фото: Рамблер
Поклонники часто просят певицу опубликовать на своей страничке в Instagram фото с любимым мужчиной. Ольга решила поддаться на уговоры и выложила снимок, который подписала: "Когда часто просят выложить фотку с парнем… ловите)".
В роли "парня" на фото выступил микрофон. Таким образом Серябкина, видимо, хотела дать понять, что на первом месте для нее в данный момент стоит карьера, а не романтика.
Но подписчики Ольги шутку не оценили. Внимание фолловеров привлек совсем не микрофон, а бюст певицы. Многие поклонники раскритиковали поведение звезды, посчитав фото слишком откровенным и двусмысленным.
Фанаты певицы давно ждут, когда их любимица выйдет замуж или хотя бы объявит о романтических отношениях. Но пока сердце девушки свободно.
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