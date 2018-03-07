Ольга Серябкина похвасталась бюстом

Поклонники часто просят певицу опубликовать на своей страничке в Instagram фото с любимым мужчиной. Ольга решила поддаться на уговоры и выложила снимок, который подписала: "Когда часто просят выложить фотку с парнем… ловите)".

В роли "парня" на фото выступил микрофон. Таким образом Серябкина, видимо, хотела дать понять, что на первом месте для нее в данный момент стоит карьера, а не романтика.

Но подписчики Ольги шутку не оценили. Внимание фолловеров привлек совсем не микрофон, а бюст певицы. Многие поклонники раскритиковали поведение звезды, посчитав фото слишком откровенным и двусмысленным.

Фанаты певицы давно ждут, когда их любимица выйдет замуж или хотя бы объявит о романтических отношениях. Но пока сердце девушки свободно.