Кардашьян осудили за фото топлес с макаронами

«И что в этом особенного? Я вижу чику топлес, которая не знает, как вести себя за столом и хочет привлечь внимание. «До свидания, Ким». «Что с тобой не так?» «Без обид, но, на первый взгляд, выглядит так, словно тебя стошнило». Все уже привыкли к тому, что Ким Кардашьян любит свое тело и не стесняется его всем демонстрировать. Но в этот раз Кардашьян превзошла себя — она опубликовала свое фото с обнаженной грудью, но получилось не так эстетично, как, очевидно, рассчитывала Ким. Вместо комплиментов, которые обычно собирают ее округлые формы, реалити-звезда получила комментарии вроде:

🍜 nudels Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Мар 6, 2018 в 9:31 PST

Но самое большое количество сообщений, в том числе и от мужчин, было посвящено тому. что Ким Кардашьян за всеми этими фото совершенно не уделяет внимания своим троим детям.