Ещё
Кардашьян осудили за фото топлес с макаронами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кардашьян осудили за фото топлес с макаронами 

Рамблер 7 марта 2018
Фото: Instagram.com
Все уже привыкли к тому, что Ким Кардашьян любит свое тело и не стесняется его всем демонстрировать. Но в этот раз Кардашьян превзошла себя — она опубликовала свое фото с обнаженной грудью, но получилось не так эстетично, как, очевидно, рассчитывала Ким. Вместо комплиментов, которые обычно собирают ее округлые формы, реалити-звезда получила комментарии вроде:
«И что в этом особенного? Я вижу чику топлес, которая не знает, как вести себя за столом и хочет привлечь внимание.
«До свидания, Ким».
«Что с тобой не так?»
«Без обид, но, на первый взгляд, выглядит так, словно тебя стошнило».

🍜 nudels

Публикация от  Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Но самое большое количество сообщений, в том числе и от мужчин, было посвящено тому. что Ким Кардашьян за всеми этими фото совершенно не уделяет внимания своим троим детям.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность14
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева23
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой19
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение