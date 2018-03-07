Подписчики не узнали «раздобревшую» Семенович

В преддверии 8 Марта звезды начинают постить посвященные празднику сообщения и себя с цветами. Не стала исключением и Анна Семенович . Девушка опубликовала у себя в микроблоге фото с тюльпанами на фоне шариков. Но подписчиков это мало заинтересовало, гораздо больше внимания на себя обратила внешность Ани. Фанаты засыпали певицу комментариями:

«Абсолютно не узнать». «Что-то с лицом, не пойму… на себя не похожа». «Почему Аня изменилась? На себя не похожа…» «Я одна ее узнать не могу?»

Некоторые фолловеры оказались злее и прокомментировали. что причина изменений во внешности Анны Семенович связана с тем, что девушка «раздобрела».