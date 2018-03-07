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Подписчики не узнали «раздобревшую» Семенович
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Подписчики не узнали «раздобревшую» Семенович 

Рамблер 7 марта 2018
Фото: Instagram.com
В преддверии 8 Марта звезды начинают постить посвященные празднику сообщения и себя с цветами. Не стала исключением и Анна Семенович. Девушка опубликовала у себя в микроблоге фото с тюльпанами на фоне шариков. Но подписчиков это мало заинтересовало, гораздо больше внимания на себя обратила внешность Ани. Фанаты засыпали певицу комментариями:
«Абсолютно не узнать».
«Что-то с лицом, не пойму… на себя не похожа».
«Почему Аня изменилась? На себя не похожа…»
«Я одна ее узнать не могу?»
Некоторые фолловеры оказались злее и прокомментировали. что причина изменений во внешности Анны Семенович связана с тем, что девушка «раздобрела».
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