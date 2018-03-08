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Кэти Перри рассказала, как оберегала свою грудь
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Кэти Перри рассказала, как оберегала свою грудь 

Рамблер 8 марта 2018
Фото: globallookpress.com
В очередном выпуске популярного телешоу Jimmy Kimmel Live гостьей стала Кэти Перри. Во время эфира ведущий вывел на экран видеозвонок старой подруги певицы. Оказавшись на связи со своей теперь уже известной одноклассницей, девушка решила поделиться забавным случаем из их детства.
Так, Анека, подруга Перри, рассказала гостям студии и многомиллионной зрительской аудитории, что в юности артистка была крайне обеспокоена ростом своей груди. Однажды, оставшись на ночь у Анеки, Кэти настоятельно порекомендовала той не спать в бюстгальтере, так как от этого "грудь расти не будет".
Прокомментировала Пэрри этот случай так: "Мы должны оберегать свое тело".
Также Анека вспомнила о том, как однажды Кэти надела на урок физкультуры сразу два бюстгальтера, аргументируя это тем, что так у нее точно "не выпрыгнет грудь".
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