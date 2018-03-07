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Экс-возлюбленная Тимати выбирает свадебное платье
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Экс-возлюбленная Тимати выбирает свадебное платье 

Рамблер 7 марта 2018
Фото: Instagram.com
Вся страна следила за тем, как развивался трогательный роман Алексы и Тимати на «Фабрике звезд-4». Главный black star российского шоу-бизнеса даже снял ее в своем клипе «Где же ты», после чего пара вместе исполнила песню «Когда ты рядом».
Тимати и Алекса расстались в 2007 году, и почти сразу же певица пропала с экранов ТВ. Однако Алекса по мере сил продолжает карьеру и даже заявила о том, что хочет выпустить коллекцию собственной одежды.
К слову, у девушки более полумиллиона подписчиков в соцсетях, и все они были взбудоражены, когда Алекса выложила в микроблог фото из свадебного салона, написав, что не может выбрать платье.
Кстати, у певицы есть возлюбленный, но об их свадьбе пока ничего не известно.
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