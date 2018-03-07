Экс-возлюбленная Тимати выбирает свадебное платье

Вся страна следила за тем, как развивался трогательный роман Алексы и Тимати на «Фабрике звезд-4». Главный black star российского шоу-бизнеса даже снял ее в своем клипе «Где же ты», после чего пара вместе исполнила песню «Когда ты рядом».

Тимати и Алекса расстались в 2007 году, и почти сразу же певица пропала с экранов ТВ. Однако Алекса по мере сил продолжает карьеру и даже заявила о том, что хочет выпустить коллекцию собственной одежды.

К слову, у девушки более полумиллиона подписчиков в соцсетях, и все они были взбудоражены, когда Алекса выложила в микроблог фото из свадебного салона, написав, что не может выбрать платье.

Кстати, у певицы есть возлюбленный, но об их свадьбе пока ничего не известно.