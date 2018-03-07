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Вербицкая поделилась неприятным секретом молодости
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Вербицкая поделилась неприятным секретом молодости 

Passion.ru 7 марта 2018
Фото: Instagram
В последнее время Лариса Вербицкая все чаще принимает комплименты по поводу своей красоты и молодости. Хотя некоторые обвиняют звезду в злоупотреблении пластической хирургией.
В недавнем интервью 58-летняя ведущая программы «Доброе утро» на «Первом канале» рассказала, что для того, чтобы выглядеть свежей и отдохнувшей, ей приходится проходить через не самую приятную процедуру.
«Открыла уникальную процедуру — пантовые ванны с концентратом из рогов марала. Сперва не очень приятно, ведь на двадцать минут приходится погружаться в воду со слизистой субстанцией. Температура комфортная — 37 градусов. После почти сразу заметен омолаживающий эффект, говорят, и иммунитет восстанавливается»,
— поделилась впечатлениями она с редактором «СтарХита».
Чтобы омолодиться подобным образом, звезда отправляется на Алтай, точнее — на Марьин остров. Именно там еще сохранилась подобная традиция, ведь многие производители лекарственных средств и косметики отказываются от этого компонента из-за протестов зоозащитников.
Панты — покрытые тонкой бархатистой кожей рога оленей в период их ежегодного роста. Они имеют трубчатую неороговевшую структуру и наполнены кровью. Отпиливание рогов является очень деликатной процедурой: можно легко повредить хрупкие панты во время резки. Добывая сырье для изготовления лекарств и косметики, недобросовестные заводчики и охотники часто калечат животных. Настоящие профессионалы обычно долго обучаются мастерству.
Поддерживать здоровье и красоту звезде помогают также минеральные ванны, обертывания, медовый массаж.
«Испытала суперэффект от кедровой фитобочки: целебный пар очищает кожу, улучшает обменные процессы, чувствуешь себя лучше», — рассказала Вербицкая.
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