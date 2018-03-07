Валерия написала, почему долго живет с Пригожиным

Валерия и Иосиф Пригожин отмечают 15-летие со дня знакомства. Сначала трогательное сообщение в Сети своей супруге адресовал Пригожин. Он написал, что сразу полюбил не только Валерию, но и трех ее детей и за что за течением времени он следит лишь по тому, как они взрослеют.

Валерия ответила на это признание мудрым постом, в котором поделилась основным секретом семейной жизни: они с Иосифом не отнимают друг у друга мяч, а играют в пас.

Поклонники тут же закидали пару восторженными сообщениями, правда, некоторые из них посвящались не любви певицы и продюсера, а тому, что с ногами Валерии что-то не то. Подписчики сказали, что артистка увлеклась «фотошопом» и сделала свою коленку неправдоподобно острой.