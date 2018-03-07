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Хилькевич рассказала о свиданиях за деньги
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Хилькевич рассказала о свиданиях за деньги 

Рамблер 7 марта 2018
Актриса раскрыла удивительные подробности личной жизни.
Анна Хилькевич, популярность к которой пришла после роли в сериале "Универ. Новая общага", рассказала, как изменилась ее жизнь с приходом славы. Об этом пишет портал Dni.ru.
По ее словам, она регулярно получала от поклонников предложения о встречах с поклонниками за деньги. Конечно, не напрямую, а через своего агента. Иногда за один лишь ужин обещали заплатить приличную сумму.
С точки зрения Анны, это уже какие-то "не совсем здоровые проявления", да и муж нервничает.
Однажды он даже помог ей избавиться от навязчивого ухажера, просто поговорив с ним по телефону.
Кстати, недавно их отметили на 10-й ежегодной звездной премии "Пара Года Best 2018" в номинации "Яркие чувства".
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