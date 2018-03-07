Хилькевич рассказала о свиданиях за деньги

Актриса раскрыла удивительные подробности личной жизни.

Анна Хилькевич , популярность к которой пришла после роли в сериале "Универ. Новая общага", рассказала, как изменилась ее жизнь с приходом славы. Об этом пишет портал Dni.ru

По ее словам, она регулярно получала от поклонников предложения о встречах с поклонниками за деньги. Конечно, не напрямую, а через своего агента. Иногда за один лишь ужин обещали заплатить приличную сумму.

С точки зрения Анны, это уже какие-то "не совсем здоровые проявления", да и муж нервничает.

Однажды он даже помог ей избавиться от навязчивого ухажера, просто поговорив с ним по телефону.

Кстати, недавно их отметили на 10-й ежегодной звездной премии "Пара Года Best 2018" в номинации "Яркие чувства".