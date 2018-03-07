Чем дочь Волочковой похожа на балерину

Мы сравнили 12-летнюю Ариадну с Анастасией в том же возрасте и выяснили, какие черты звездной мамы передались дочке.

На днях балерина порадовала своих поклонников трогательным снимком в Instagram: на нем она обнимает дочурку Аришу, которой в сентябре будет уже 13 лет. Помимо того, что сам снимок получился очень добрым и весенним, он еще и породил обсуждение у поклонников, чем похожи и не похожи мать и дочь. Глаза, отмечают все, один в один, а вот носы совсем разные… Мать и дочь

Wday.ru , чтобы не гадать, нашел детское фото самой балерины и обратился к специалистам по считыванию лица, причем для более полного и объективного анализа к двум разным.

Мнения специалистов

— Девочка более амбициозная, у нее больше рот, — пояснила Wday.ru физиогномист Светлана Филатова . — Она умеет достигать целей, отстаивать свою точку зрения. Брови более выражены, то есть больше с наглецой по ситуации в хорошем смысле слова. У Насти этого не было в детстве. Она была более чувствительная. Верхняя губа толще, а у дочери толще нижняя. Похожи они большими глазами — значит, и воображение у них хорошо развито. И чувствительность высокая. Форма губ говорит о хорошей концентрации. Настя нуждалась в похвале, признании с детства. Ее дочь не этим руководствуется. Она более практичная.

— Одинаковы Настя и Ариша в том, что обе не основательно подходят к делам, сначала сделали, потом подумали, — рассказал Wday.ru физиогномист Олег Воеводин. — Обе оптимистки (уголки глаз вверх) и обе не особенно разбираются в людях (верхняя губа среднего размера плюс веки открыты с внешней стороны), обе непредсказуемые в делах (линия на подбородках полукругом). Не умеют обе контролировать свои эмоции (крылья носа неочерченные), контроль как в управлении (крылья носа неочерченные), что мама, что она закрыты в душе (веки по середине закрыты что у дочки, что у Волочковой в детстве), и обе не доводят дела до конца (брови разряжены на концах).

У обеих заниженно-завышенная самооценка (скуловые пики справа ниже уровня глаз, а слева на уровне глаз). Обе недальновидны в жизни, поскольку не глубоко посажены глаза, настроение переменчивое, и обе капризные, поскольку цвет глаз хамелеон, обе холодноватые по натуре, поскольку линия между губами прямая, обе не копят опыт, поскольку нет двойного подбородка, обе любят недоговаривать, и память у обеих помнят то, что вчера, но не помнят, что неделю назад и, наоборот, так же быстро все начинает дочка, как и мама, так и быстро угасает интерес.

У обеих склонность к суицидальным мыслям. В чем они разные, это в том, что мама более самостоятельная с детства, поскольку подбородок у Волочковой прямой, а у дочки полукруглый, в том, что Волочкова склонна к эпатажу, дочка — нет, она против конфликтов.

Поскольку мочки ушей разные у них, еще в том, что Волочкова активная в жизни, а дочка пассивная в делах, поскольку подбородок у Волочковой в сторону левой руки, а у дочки — в сторону правой руки.