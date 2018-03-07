Паулина Андреева поужинает с тем, кто заплатит

Возлюбленная режиссера Федора Бондарчука принимает участие в благотворительном проекте.

Благотворительное свидание организовывает проект Meet For Charity — Паулина Андреева поужинает с тем, кто предложит больше денег за встречу.

Аукцион среди поклонников продлится до 10 марта, поучаствовать в нем можно на сайте организаторов. Кроме ужина со звездой, победитель получит билеты на спектакль "Номер 13D", в котором задействована актриса.

Несколько человек уже отметились, а самым щедрым оказался аноним, предложивший 100 тысяч рублей за свидание с Паулиной Андреевой. Все заработанные на аукционе средства будут направлены в фонд "Восход", который помогает аутистам.