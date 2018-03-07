Дрянные девчонки: звезды с ужасным характером

Талантливым людям можно простить многое. Даже скандальные выходки и скверный характер. Голливудские звезды чаще других проявляют барские замашки, но ради успеха своих проектов режиссеры готовы стерпеть и не такое. Рассказываем о тех, кого любят не за что-то, а вопреки.

Сандра Баллок

Глядя на Сандру Баллок, так сразу и не скажешь, что актриса — тот еще сontrol freak. Коллеги рассказывают, что порой с ней просто невыносимо работать, настолько щепетильно она относится к деталям.

«Я знаю, что порой могу очень раздражать людей. Я — большой шар энергии. Люблю организованность, структуру. Знаю, что со мной непросто иметь дело. Я постоянно всех контролирую. Причем все требую в приказном порядке и незамедлительно», — рассказала о себе актриса. Дорогая Сандра, за твои роли мы готовы простить тебе все, что угодно! Меган Фокс

Меган Фокс давно поняла, что ее главное оружие — красота, и умело этим пользуется. Коллеги, которые работали с ней на съемках «Трансформеров», утверждают, что во время работы над картиной Меган вела себя просто отвратительно.

Мадонна Уже после окончания съемок актриса позволила себе публично заявить, что лучше бы «Трансформеры» спасли мир «от расфуфыренной белой швали, которая сражается с гомосексуалистами с Библией под мышкой». Казалось бы, после этого ее должны были сжечь на костре затравить в Сети, но нет. Все обошлось. Меган по-прежнему любима зрителем.

Поначалу регулярные провокации Мадонны, может быть, кого-то еще и коробили, но сейчас к выходкам скандальной поп-дивы все относятся с пониманием, а некоторые и вовсе пытаются подражать. Но все же Мэдж неповторима. Так что, тебе придется очень постараться, чтобы претендовать на ее лавры, Меган Фокс! Кэтрин Хейгл

В кадре Кэтрин — примерная мама, романтическая героиня, да кто угодно, только не высококлассная стерва. Но, как говорится, в тихом омуте… Все, кто работал с Хейгл над совместными проектами, говорят, что она жутко необязательная и в то же время очень категоричная. С другой стороны, возможно именно эта категоричность в свое время помогла ей добиться успеха в кино. Эмбер Херд