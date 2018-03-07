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Дрянные девчонки: звезды с ужасным характером
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Дрянные девчонки: звезды с ужасным характером 

SNCmedia.ru 7 марта 2018
Фото: Кадр из фильма "Невидимая сторона"
Талантливым людям можно простить многое. Даже скандальные выходки и скверный характер. Голливудские звезды чаще других проявляют барские замашки, но ради успеха своих проектов режиссеры готовы стерпеть и не такое. Рассказываем о тех, кого любят не за что-то, а вопреки.

Сандра Баллок

Глядя на Сандру Баллок, так сразу и не скажешь, что актриса — тот еще сontrol freak. Коллеги рассказывают, что порой с ней просто невыносимо работать, настолько щепетильно она относится к деталям.
«Я знаю, что порой могу очень раздражать людей. Я — большой шар энергии. Люблю организованность, структуру. Знаю, что со мной непросто иметь дело. Я постоянно всех контролирую. Причем все требую в приказном порядке и незамедлительно», — рассказала о себе актриса. Дорогая Сандра, за твои роли мы готовы простить тебе все, что угодно!

Меган Фокс

Меган Фокс давно поняла, что ее главное оружие — красота, и умело этим пользуется. Коллеги, которые работали с ней на съемках «Трансформеров», утверждают, что во время работы над картиной Меган вела себя просто отвратительно.
Уже после окончания съемок актриса позволила себе публично заявить, что лучше бы «Трансформеры» спасли мир «от расфуфыренной белой швали, которая сражается с гомосексуалистами с Библией под мышкой». Казалось бы, после этого ее должны были сжечь на костре затравить в Сети, но нет. Все обошлось. Меган по-прежнему любима зрителем.

Мадонна

Поначалу регулярные провокации Мадонны, может быть, кого-то еще и коробили, но сейчас к выходкам скандальной поп-дивы все относятся с пониманием, а некоторые и вовсе пытаются подражать. Но все же Мэдж неповторима. Так что, тебе придется очень постараться, чтобы претендовать на ее лавры, Меган Фокс!

Кэтрин Хейгл

В кадре Кэтрин — примерная мама, романтическая героиня, да кто угодно, только не высококлассная стерва. Но, как говорится, в тихом омуте… Все, кто работал с Хейгл над совместными проектами, говорят, что она жутко необязательная и в то же время очень категоричная. С другой стороны, возможно именно эта категоричность в свое время помогла ей добиться успеха в кино.

Эмбер Херд

А вот про Эмбер говорят, что она стерва не только в кино, но и в повседневной жизни. О непростом нраве голливудской актрисы ходят легенды. По словам друзей звезды, именно за непредсказуемость и вспыльчивость в нее влюбляются самые лучшие мужчины. В Сетях красотки, как мы помним, уже побывали Джонни Депп и Илон Маск. Неплохой улов!
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