Звездные мамы, которые выглядят лучше дочек 

Природа часто отдыхает на звездных детях. Это утверждение. И сейчас вы в этом убедитесь.
Мы не перестаем любоваться красотой зарубежных и отечественных звезд, делаем их кумирами и стараемся подражать их чувству стиля и привычкам. Однако родные дочери красоток с обложек глянца могут только мечтать об идеальной внешности.
Синди Кроуфорд и ее дочь Кайя
Синди Кроуфорд в этом феврале исполнилось 52 года. Она все так же прекрасна и продолжает приковывать к себе взгляды окружающих.
Чего не скажешь о ее юной дочери Кайе. В общем-то девушка и сама это прекрасно понимает.
WDay.ru
«Ее красота — мое наказание. Я не люблю позировать рядом с ней, потому что она слишком красивая», — говорит 16-летняя Кайя Гербер.
Деми Мур и ее дочь Таллула
Таллула Белль Уиллис — 24-летняя звездная дочь непревзойденных Деми Мур и Брюса Уиллиса.
На фоне своих родителей девушка, мягко говоря, выглядит некрасивой. Был момент, когда Таллула призналась в дисморфии — психическом заболевании, при котором человек ненавидит собственное тело.
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Однако спустя какое-то время Таллула Уиллис пересмотрела отношение к своему телу и чувствует себя вполне счастливой.
Мадонна и ее дочь Лурдес
21-летняя горячая брюнетка Лурдес Мария Чикконе Леон часто попадает под прицелы фотокамер.
WDay.ru
Ее внешность обсуждают многие. Не забывают сравнить несуразность девушки с красотой знаменитой матери. При этом самой звездной дочери не важно, что о ней говорят и думают… Не так давно Лурдес показала стройную фигуру на пляже в Майами.
WDay.ru
Но все-таки внимание привлекла не ее форма, а небритые подмышки, которыми она успела сверкнуть перед папарацци.
Келли Престон и ее дочь Элла
На 17-летней дочери известной американской актрисы, фотомодели Келли Престон и актера Джона Траволты природа явно отдыхает.
WDay.ru
Элла Блю Траволта унаследовала черты отца. Правда, надо понимать, что-то, что идет брутальному мужчине, вредит юной особе. К примеру, массивный подбородок не делает девушку привлекательной. А вот явный лишний вес и вовсе отталкивает от себя.
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Остается загадкой, почему у такой на редкость красивой пары, как Джон Траволта и Келли Престон, родился столь некрасивый ребенок.
Иман Мохамед Абдулмаджид и ее дочь Залекха
«Когда твоя мама — одна из самых красивых женщин на Земле, которая снимается в клипах и рекламе, лучше уж родиться ее копией». Это слова Залекхи Хейвуд, дочери супермодели Иман.
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Судя по внешним данным, ей не повезло так, как матери. Природа отдыхает на дочери знаменитой сомалийской и американской топ-модели.
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Мало того что красоткой Залекху трудно было назвать, так она еще страдала ожирением. Было время, когда молодая женщина весила 150 кг. И только огромной работой над собой и невероятным усилием воли девушка похудела вдвое!
Шэрон Осборн и ее дочь Келли
Шэрон Осборн — британская телеведущая, писательница, музыкальный продюсер и предприниматель.
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Жена известного британского рок-музыканта Оззи Осборна, может, и не считается самой красивой, но все-таки она привлекательная особа. Чего не скажешь о ее дочери Келли.
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Если не знать, чьей дочерью является британская певица, автор песен, актриса, телеведущая и модельер, и если не подписать фото, то вряд ли можно догадаться, что 33-летняя Келли — дочь своих родителей.