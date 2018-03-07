Звездные мамы, которые выглядят лучше дочек

Природа часто отдыхает на звездных детях. Это утверждение. И сейчас вы в этом убедитесь.

Синди Кроуфорд и ее дочь Кайя Мы не перестаем любоваться красотой зарубежных и отечественных звезд, делаем их кумирами и стараемся подражать их чувству стиля и привычкам. Однако родные дочери красоток с обложек глянца могут только мечтать об идеальной внешности.

Синди Кроуфорд в этом феврале исполнилось 52 года. Она все так же прекрасна и продолжает приковывать к себе взгляды окружающих.

Чего не скажешь о ее юной дочери Кайе. В общем-то девушка и сама это прекрасно понимает.

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Деми Мур и ее дочь Таллула «Ее красота — мое наказание. Я не люблю позировать рядом с ней, потому что она слишком красивая», — говорит 16-летняя Кайя Гербер.

Таллула Белль Уиллис — 24-летняя звездная дочь непревзойденных Деми Мур и Брюса Уиллиса

На фоне своих родителей девушка, мягко говоря, выглядит некрасивой. Был момент, когда Таллула призналась в дисморфии — психическом заболевании, при котором человек ненавидит собственное тело.

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Мадонна и ее дочь Лурдес Однако спустя какое-то время Таллула Уиллис пересмотрела отношение к своему телу и чувствует себя вполне счастливой.

21-летняя горячая брюнетка Лурдес Мария Чикконе Леон часто попадает под прицелы фотокамер.

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Ее внешность обсуждают многие. Не забывают сравнить несуразность девушки с красотой знаменитой матери. При этом самой звездной дочери не важно, что о ней говорят и думают… Не так давно Лурдес показала стройную фигуру на пляже в Майами.

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Келли Престон и ее дочь Элла Но все-таки внимание привлекла не ее форма, а небритые подмышки, которыми она успела сверкнуть перед папарацци.

На 17-летней дочери известной американской актрисы, фотомодели Келли Престон и актера Джона Траволты природа явно отдыхает.

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Элла Блю Траволта унаследовала черты отца. Правда, надо понимать, что-то, что идет брутальному мужчине, вредит юной особе. К примеру, массивный подбородок не делает девушку привлекательной. А вот явный лишний вес и вовсе отталкивает от себя.

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Иман Мохамед Абдулмаджид и ее дочь Залекха Остается загадкой, почему у такой на редкость красивой пары, как Джон Траволта и Келли Престон, родился столь некрасивый ребенок.

«Когда твоя мама — одна из самых красивых женщин на Земле, которая снимается в клипах и рекламе, лучше уж родиться ее копией». Это слова Залекхи Хейвуд, дочери супермодели Иман.

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Судя по внешним данным, ей не повезло так, как матери. Природа отдыхает на дочери знаменитой сомалийской и американской топ-модели.

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Мало того что красоткой Залекху трудно было назвать, так она еще страдала ожирением. Было время, когда молодая женщина весила 150 кг. И только огромной работой над собой и невероятным усилием воли девушка похудела вдвое! Шэрон Осборн и ее дочь Келли

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Жена известного британского рок-музыканта Оззи Осборна , может, и не считается самой красивой, но все-таки она привлекательная особа. Чего не скажешь о ее дочери Келли.

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Если не знать, чьей дочерью является британская певица, автор песен, актриса, телеведущая и модельер, и если не подписать фото, то вряд ли можно догадаться, что 33-летняя Келли — дочь своих родителей.