Спирс отказывается увеличивать алименты детям 

Экс-супруг звезды, который является опекуном детей на данный момент, требует от Спирс, чтобы она увеличила сумму алиментов, которые выделяет мужу на воспитание их детей, однако сама Бритни категорически не согласна с этим. Инсайдеры сообщают, что Спирс возмущена просьбой Федерлайна, и считает, что и так платит практически за все, что есть у ее детей.