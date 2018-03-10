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Спирс отказывается увеличивать алименты детям
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Спирс отказывается увеличивать алименты детям 

Журнал ОК! 10 марта 2018
Фото: Instagram
Бритни Спирс и ее бывший муж — Кевин Федерлайн воспитывают двоих общих сыновей: Шона Престона и Джейна Джеймса. Не так давно танцор в одном из своих интеревью зарубежному изданию утверждал, что забыты те времена, когда у них возникали разногласия с певицей по поводу воспитания детей. Однако сегодня СМИ вновь рассказали о конфликте между Бритни и Кевином.
Экс-супруг звезды, который является опекуном детей на данный момент, требует от Спирс, чтобы она увеличила сумму алиментов, которые выделяет мужу на воспитание их детей, однако сама Бритни категорически не согласна с этим. Инсайдеры сообщают, что Спирс возмущена просьбой Федерлайна, и считает, что и так платит практически за все, что есть у ее детей.

Me and my boys enjoying the warm weather! 🕶🌴🌊⭐️

Публикация от  Britney Spears (@britneyspears)

Напомним, что сейчас Бритни Спирс встречается с фитнес-тренером с Сэмом Ашгари, который младше нее на 13 лет и, по слухам, планирует от него забеременеть.
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