Спирс отказывается увеличивать алименты детям 

Бритни Спирс и ее бывший муж — Кевин Федерлайн воспитывают двоих общих сыновей: Шона Престона и Джейна Джеймса. Не так давно танцор в одном из своих интеревью зарубежному изданию утверждал, что забыты те времена, когда у них возникали разногласия с певицей по поводу воспитания детей. Однако сегодня СМИ вновь рассказали о конфликте между Бритни и Кевином.
Экс-супруг звезды, который является опекуном детей на данный момент, требует от Спирс, чтобы она увеличила сумму алиментов, которые выделяет мужу на воспитание их детей, однако сама Бритни категорически не согласна с этим. Инсайдеры сообщают, что Спирс возмущена просьбой Федерлайна, и считает, что и так платит практически за все, что есть у ее детей.
Напомним, что сейчас Бритни Спирс встречается с фитнес-тренером с Сэмом Ашгари, который младше нее на 13 лет и, по слухам, планирует от него забеременеть.