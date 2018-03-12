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Понарошку не скучает после расставания с мужем
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Понарошку не скучает после расставания с мужем 

Дни.ру 12 марта 2018
Фото: Дни.ру
Телеведущая Ирина Филиппова, которую вся страна знает под сценическим псевдонимом Ирена Понарошку, еще с 9 января проводит зиму в теплых странах, пока ее муж Александр Глухов известный как DJ List, проводит время на работе. Она рассказала о том, какие чувства испытывает из-за разлуки с любимым.
Ирена Понарошку на своей странице в Instagram поделилась эмоциями от расставания с мужем, который работает в России, пока она наслаждается отдыхом в теплых странах. Телеведущая напомнила, что даже вне таких ситуация они с супругом видятся не часто.
"Мне недавно написал в директ парень и спросил, неужели я не скучаю по мужу, которого отправила в суровый февраль за гречкой и деньгами… Мол, его жена не выдержала бы разлуки… А я, стыдно сказать… не-ску-ча-ю! 😅 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — призналась Ирена Понарошку.
Она добавила, что предаваться тоске ей просто некогда — с ней на отдыхе их сын, а остальное время можно легко занять йогой. спортом, морем, закатами, книгами, лекциями, съемками и разбором рабочей почты. "Мне не бывает скучно с собой, своими тараканами, бабочками и паразитами! Также, как не бывает скучно с Ним! ❤️🎪🎢", — объяснила телеведущая.
"Я и в мирное-то время вижу супруга ‪4 дня‬ в неделю, остальное время он на гастролях — все 10 лет! И это единственно возможный для меня формат, потому что мне нужно много личного пространства и времени, чтобы перевести дух и хорошенько пофеячить… ⏰", — заметила Ирена.
Также она призналась, что хотя и не скучает, но все равно считает дни до того, как вернется домой к мужу. Напомним, Ирена Понарошку и Александр Глухов официально стали мужем и женой в декабре 2010 года.
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