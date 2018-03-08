«Люблю не могу»: три яркие истории любви XX века 

8 Марта — праздник, когда каждой из нас пожелают любви. Кто-то предпочитает не выставлять свои чувства напоказ, а кому-то приковано всеобщее внимание, и публичность неизбежна. Личная жизнь знаменитостей обычно на виду. За их отношениями и поведением жадно следят миллионы глаз по всему миру. А звезды так же, как и обыкновенные люди, влюбляются до беспамятства, наслаждаются счастьем, страдают и расстаются. Но есть такие яркие истории любви, о которых говорят и спорят даже спустя многие десятилетия.
ЭЛИЗАБЕТ ТЕЙЛОР И РИЧАРД БАРТОН
Отношения между Элизабет Тейлор и Ричардом Бартоном называют романом века. Актеры любили друг друга до одури, а потом крушили номера в отелях. После каждой ссоры Ричард дарил своей возлюбленной умопомрачительные драгоценности. Звезды вместе участвовали в картинах, которые после получали «Оскаров». Элизабет Тейлор и Ричард Бартон встретились во время съемок фильма «Клеопатра» в 1962 году. Актеры тогда имели свои семьи, но не смогли держать новые отношения в тайне. Любопытно, что даже Ватикан осудил их внебрачную связь. Однако влюбленные уже не смогли быть порознь, расстались со своими супругами и поженились. Но болезненная любовь и ревность сжигали эти отношения. Элизабет и Ричард на какое-то время развелись, а потом снова сыграли свадьбу и снова развелись. «Может быть, мы слишком любили друг друга… Никогда не думала, что такое возможно», — писала позже Лиз Тейлор в своих дневниках.
РОМИ ШНАЙДЕР И АЛЕН ДЕЛОН
Ален Делон и Роми Шнайдер встретились на съемках фильма «Кристина» в 1958 году. Утонченная актриса из аристократической семьи и вышедший из нищеты беспризорник обратили внимание друг на друга не сразу. Однако, когда их отношения были в полном разгаре, можно сказать, что Ален Делон лишь позволял себя любить. Он презирал Роми за мещанство и говорил, что свободен от всех условностей и обязательств. Актер регулярно унижал девушку и постоянно ей изменял. При этом СМИ активно освещали каждый его шаг. Когда Ален Делон добился славы, он бросил Роми и женился на другой актрисе. Позже она тоже вышла замуж и родила сына. Но внезапный звонок Ален Делона спустя годы заставил ее бросить супруга и отправиться сниматься с любовью всей ее жизни в фильме «Бассейн». Когда Ален Делон снова исчез, Роми оказалась у разбитого корыта. Через некоторое время трагически погибает ее 14-летний сын, а сама актриса постепенно угасает в 44 года. Ален Делон сделал тогда довольно равнодушное заявление в журнале «Пари Матч»: «Прощай, моя куколка».
МАРИЯ КАЛЛАС И АРИСТОТЕЛЬ ОНАССИС
Самый богатый человек середины ХХ века, греческий судовладелец Аристотель Онассис и талантливая оперная певица Мария Каллас познакомились в 1959 году. К тому времени они оба имели свои семьи. Однако, встретившись на роскошной яхте Онассиса под названием «Кристина», влюбленные забыли о приличиях и упивались своей внезапно вспыхнувшей страстью на глазах у супругов. Когда Мария и Аристотель стали жить вместе, последний проявил себя настоящим тираном. Он унижал свою возлюбленную и постоянно ей изменял. Но оперная дива любила Онассиса до безумия, она терпела издевательства и сильно страдала. От этих переживаний у нее даже пропал голос. О женитьбе своего любимого на вдове президента США Жаклин Кеннеди она узнала из газет. Новый брак не принес счастья Онассису. Жаклин тратила колоссальные суммы на одежду, драгоценности и развлечения, совершенно не обращая внимания на проблемы пожилого супруга. И рядом с Онассисом снова появилась верная и любящая Мария Каллас, которая была с ним до самого конца. Кстати, когда Аристотель Онассис умер, Жаклин Кеннеди заказала целую коллекцию траурных платьев от Valentino.