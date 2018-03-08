«Люблю не могу»: три яркие истории любви XX века 

8 Марта — праздник, когда каждой из нас пожелают любви. Кто-то предпочитает не выставлять свои чувства напоказ, а кому-то приковано всеобщее внимание, и публичность неизбежна. Личная жизнь знаменитостей обычно на виду. За их отношениями и поведением жадно следят миллионы глаз по всему миру. А звезды так же, как и обыкновенные люди, влюбляются до беспамятства, наслаждаются счастьем, страдают и расстаются. Но есть такие яркие истории любви, о которых говорят и спорят даже спустя многие десятилетия.

Ален Делон и Роми Шнайдер встретились на съемках фильма «Кристина» в 1958 году. Утонченная актриса из аристократической семьи и вышедший из нищеты беспризорник обратили внимание друг на друга не сразу. Однако, когда их отношения были в полном разгаре, можно сказать, что Ален Делон лишь позволял себя любить. Он презирал Роми за мещанство и говорил, что свободен от всех условностей и обязательств. Актер регулярно унижал девушку и постоянно ей изменял. При этом СМИ активно освещали каждый его шаг. Когда Ален Делон добился славы, он бросил Роми и женился на другой актрисе. Позже она тоже вышла замуж и родила сына. Но внезапный звонок Ален Делона спустя годы заставил ее бросить супруга и отправиться сниматься с любовью всей ее жизни в фильме «Бассейн». Когда Ален Делон снова исчез, Роми оказалась у разбитого корыта. Через некоторое время трагически погибает ее 14-летний сын, а сама актриса постепенно угасает в 44 года. Ален Делон сделал тогда довольно равнодушное заявление в журнале «Пари Матч»: «Прощай, моя куколка».