Главные бьюти-привычки Ксении Бородиной

Салонные процедуры Сегодня у Ксении Бородиной юбилей — ей исполнилось 35 лет, но согласись — выглядит она намного моложе! Как ей это удается?

Ксения регулярно ходит в спа и клиники. «Чаще всего я хожу на массаж. 1-2 раза в неделю — точно! — делится Ксения. — Для лица предпочитаю делать разные процедуры по уходу. Например, мне нравятся чистки — повторяю их раз в 4-6 месяцев, также обожаю аппаратную методику Biogenie — это микротоковая терапия, после которой кожа преображается и буквально светится. Также раз в 9 месяцев я подкалываю ботокс, а еще хожу на биоверитализацию и мезотерапию». Много спорта

После рождения дочери Маруси (8) Ксюша поправилась. Но она смогла скинуть лишнее и сегодня продолжает следить за своим питанием (забыла про сладости и мучные продукты, предпочитает курицу и рыбу). А еще Ксения регулярно ходит в тренажерный зал. Кстати, своими спортивными успехами она иногда делится у себя на страничке в Instagram. «В зал хожу 3 раза в неделю, чаще всего в моей программе преобладают силовые и кардио нагрузки. Признаюсь, я их не люблю, но без них никак», — отмечает Ксюша. Натуральное окрашивание волос

Как правило, она высветлят несколько прядок, а корни оставляет чуть темнее — это, кстати, фишка, которая помогает выглядеть моложе. «Обновляю стрижку и крашу волосы в разных местах. Вот уже несколько месяцев стараюсь не трогать волосы — хочу, чтобы они восстановились», — делится Ксения. Мягкий макияж

«Рабочий» макияж Ксении, как правило, спокойный — черные ресницы, ровный тон кожи и бежево-нюдовая помада на губах. «Мои косметические фавориты — Tom Ford, М. А. С, La Mer и Thalion», — рассказывает Ксюша. В обычной жизни Бородина редко пользуется декоративной косметикой. И это правильно — кожа должна отдыхать, чтобы выглядеть свежо и молодо. Любимая прическа — пучок и локоны

Ксения редко делает хвосты, ей все-таки больше нравятся модные небрежные укладки — пучки и мягкие локоны. Улыбка

Еще один бьюти-секрет Ксении — это белоснежная и искренняя улыбка. Поверь, плохое настроение никого еще не красило!

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