Ещё
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Далее:
Читайте также:
Ещё

Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини 

Рамблер 9 марта 2018
Известная актриса мама троих детей восхищает поклонников своей фигурой.
Оксана Акиньшина, которая чуть больше года назад родила третьего ребенка, ухитрилась сохранить по-девичьи стройную фигуру. И не так давно она продемонстрировала это подписчикам своей страницы в Instagram.
@akinshok2013
Поклонники не скрывали своего восторга:
"Мне кажется ты очень хорошая, очень добрая, правильная, простая душой (это большая редкость в наше время) девушка"
"И не скажешь что троих родила! Для всех кто не верит что и после беременности можно быть в форме!"
Тем не менее нашлись и те, кто посчитал своим долгом сделать предостережение:
"Ты классная актриса и красивая девушка! Но когда Вы выставляете такие фото, что Вы хотите сказать или показать? Не могу представить, чтоб наши актрисы старшего поколения постили такие фото… хотя, может они и не были такими стройными… Оксана, задумайтесь, не дешевите…"
Напомним, что Оксана воспитывает родившегося в 2009 году сына Филиппа от первого брака, а еще двоих детей, появившихся в отношениях с кинопродюсером Арчилом Геловани сына и дочь.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность14
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева23
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой19
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение