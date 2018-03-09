Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини

Известная актриса мама троих детей восхищает поклонников своей фигурой.

Оксана Акиньшина , которая чуть больше года назад родила третьего ребенка, ухитрилась сохранить по-девичьи стройную фигуру. И не так давно она продемонстрировала это подписчикам своей страницы в Instagram.

@akinshok2013

Поклонники не скрывали своего восторга:

"Мне кажется ты очень хорошая, очень добрая, правильная, простая душой (это большая редкость в наше время) девушка"

"И не скажешь что троих родила! Для всех кто не верит что и после беременности можно быть в форме!"

Тем не менее нашлись и те, кто посчитал своим долгом сделать предостережение:

"Ты классная актриса и красивая девушка! Но когда Вы выставляете такие фото, что Вы хотите сказать или показать? Не могу представить, чтоб наши актрисы старшего поколения постили такие фото… хотя, может они и не были такими стройными… Оксана, задумайтесь, не дешевите…"