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Упорная Джей Ло показала спортивную фигуру
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Упорная Джей Ло показала спортивную фигуру 

Рамблер 8 марта 2018
Фото: @jlo
Голливудская знаменитость демонстрирует великолепную фигуру, а поклонники неизменно восхищаются.
Дженнифер Лопес служит примером достойным подражания. Возраст не мешает ей шикарно выглядеть и быть в прекрасной форме.
@jlo
Кстати, в этом году Дженнифер Лопес не появилась на церемонии вручения премии "Оскар", хотя до этого не упускала шанса блеснуть на красной дорожке и взбудоражить воображение поклонников и папарацци.
Однако светской тусовке она предпочла не тренировку в спортзале, а благотворительное мероприятие. Джей Ло встретилась с подростками из Бронкса, которые участвуют в обучающей программе и постигают основы финансовой грамотности и бизнес-планирования. Компанию ей составил ее возлюбленный Алекс Родригез.
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