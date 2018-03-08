Упорная Джей Ло показала спортивную фигуру

Голливудская знаменитость демонстрирует великолепную фигуру, а поклонники неизменно восхищаются.

Дженнифер Лопес служит примером достойным подражания. Возраст не мешает ей шикарно выглядеть и быть в прекрасной форме.

@jlo

Кстати, в этом году Дженнифер Лопес не появилась на церемонии вручения премии "Оскар", хотя до этого не упускала шанса блеснуть на красной дорожке и взбудоражить воображение поклонников и папарацци.

Однако светской тусовке она предпочла не тренировку в спортзале, а благотворительное мероприятие. Джей Ло встретилась с подростками из Бронкса, которые участвуют в обучающей программе и постигают основы финансовой грамотности и бизнес-планирования. Компанию ей составил ее возлюбленный Алекс Родригез.