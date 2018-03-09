Тарзан шокировал дам своим поздравлением

Танцор и шоумен Сергей Глушко , известный как Тарзан, трогательно и дерзко поздравил своих поклонниц с Международным женским днем.

Накануне праздника артист опубликовал провокационное фото на своей страницев Instagram, сопроводив подписью:

"Мужчины! Крепитесь! Завтра великий день! Но мы ведь на то и мужчины, чтобы взваливать на свои плечи ВОТ ЭТО ВСЕ!"

@lovepussu

Фотография и подпись привели поклонниц в восторг:

"Я вас обожаю за остроумие и потом только за мускулы. От здорового духа — здоровое тело!"

"Бомба! Очень красивое фото! Чувствуется вкус, черно-белые фото"

Но некоторым стало интересно, а где же жена Сергея Глушко — певица Наташа Королева

"Интересно сверху Наташка или она снимает?"

Кстати, мужчины также отметились в комментариях и дополнили мысль Тарзана: не просто "вот это все", а "любимая ноша".