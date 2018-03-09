Тарзан шокировал дам своим поздравлением 

Танцор и шоумен Сергей Глушко, известный как Тарзан, трогательно и дерзко поздравил своих поклонниц с Международным женским днем.
Накануне праздника артист опубликовал провокационное фото на своей страницев Instagram, сопроводив подписью:
"Мужчины! Крепитесь! Завтра великий день! Но мы ведь на то и мужчины, чтобы взваливать на свои плечи ВОТ ЭТО ВСЕ!"
@lovepussu
Фотография и подпись привели поклонниц в восторг:
"Я вас обожаю за остроумие и потом только за мускулы. От здорового духа — здоровое тело!"
"Бомба! Очень красивое фото! Чувствуется вкус, черно-белые фото"
Но некоторым стало интересно, а где же жена Сергея Глушко — певица Наташа Королева:
"Интересно сверху Наташка или она снимает?"
Кстати, мужчины также отметились в комментариях и дополнили мысль Тарзана: не просто "вот это все", а "любимая ноша".