Анфиса Чехова боится встать на весы после Сочи

Ведущая телепередачи "Взвешенные и счастливые люди", автор собственного курса похудения призналась, что боится встать на весы, после того как вернулась из Сочи.

Сейчас на телеканале СТС показывают реалити-шоу "Взвешенные и счастливые люди", съемки которого проходили в Сочи. Сейчас Анфиса вернулась в Москву, но, как она призналась в интервью порталу Letidor , к весам подходить боится.

Съемочный график не позволял придерживаться нормального режима, иногда обедать получалось только в семь вечера или не получалось совсем. Также Анфиса Чехова пожаловалась на хронический недосып, часто ложиться приходилось в час ночи, а вставать в шесть утра.

Такие нарушения не могут не сказаться на фигуре, и ведущая подозревает, что набрала вес..