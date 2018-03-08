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Анфиса Чехова боится встать на весы после Сочи
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Анфиса Чехова боится встать на весы после Сочи 

Рамблер 8 марта 2018
Фото: @achekhova
Ведущая телепередачи "Взвешенные и счастливые люди", автор собственного курса похудения призналась, что боится встать на весы, после того как вернулась из Сочи.
Сейчас на телеканале СТС показывают реалити-шоу "Взвешенные и счастливые люди", съемки которого проходили в Сочи. Сейчас Анфиса вернулась в Москву, но, как она призналась в интервью порталу Letidor, к весам подходить боится.
Съемочный график не позволял придерживаться нормального режима, иногда обедать получалось только в семь вечера или не получалось совсем. Также Анфиса Чехова пожаловалась на хронический недосып, часто ложиться приходилось в час ночи, а вставать в шесть утра.
Такие нарушения не могут не сказаться на фигуре, и ведущая подозревает, что набрала вес..
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