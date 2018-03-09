Стеша Маликова думает, что выглядит молодо

Дочь Дмитрия Маликова Стефания решила, что на одном из снимков она получилась моложе своего возраста. Однако поклонники с ней не согласны. Они уверены, что Стеша выглядит гораздо старше своих 18 лет.

Публикация от Stesha Malikova (@steshamalikova) Мар 7, 2018 в 9:22 PST

Очередной снимок на своей страничке в инстаграме Стефания подписала лаконично: "15 лет". И в ответ получила огромное количество негативных комментариев относительно собственной внешности. Оказалось, что многие поклонники девушки считают, что она выглядит неестественно, а вмешательство косметологов испортили внешность Маликовой.

"25 минимум, а без макияжа на все 30",

"Стеша, вы очень красивая девушка, прекратите, пожалуйста, портить свое натуральную красоту всякими там уколами",

"Красивая девушка, но выглядите гораздо старше. Губы будто сделанные",

"Извините, но правда выглядите взросло. Какие 15? На первый взгляд, от 23 и больше".