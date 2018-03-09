Ещё
Стеша Маликова думает, что выглядит молодо
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стеша Маликова думает, что выглядит молодо 

Рамблер 9 марта 2018
Фото: Instagram
Дочь Дмитрия Маликова Стефания решила, что на одном из снимков она получилась моложе своего возраста. Однако поклонники с ней не согласны. Они уверены, что Стеша выглядит гораздо старше своих 18 лет.
Очередной снимок на своей страничке в инстаграме Стефания подписала лаконично: "15 лет". И в ответ получила огромное количество негативных комментариев относительно собственной внешности. Оказалось, что многие поклонники девушки считают, что она выглядит неестественно, а вмешательство косметологов испортили внешность Маликовой.
"25 минимум, а без макияжа на все 30",
"Стеша, вы очень красивая девушка, прекратите, пожалуйста, портить свое натуральную красоту всякими там уколами",
"Красивая девушка, но выглядите гораздо старше. Губы будто сделанные",
"Извините, но правда выглядите взросло. Какие 15? На первый взгляд, от 23 и больше".
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность14
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева23
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой19
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение