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Бондарчук в прозрачном платье и розовых мехах
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Бондарчук в прозрачном платье и розовых мехах 

Рамблер 9 марта 2018
Поклонники решили, что Светлана Бондарчук выглядит вульгарно.
Несколько дней назад бывшая жена известного режиссера выложила на своей странице в инстаграме серию снимков, на которых она — в прозрачном платье с блестками и меховой розовой накидке. Хотя, вероятно, это кадры с профессиональной фотосессии, поклонники в комментариях все как один заявили, что выглядит Бондарчук "пошло" и "вульгарно".
"Всегда восхищалась вашими фото, но сегодня — слишком пошло",
"На что только ни пойдешь, только чтобы удержать молодых мужчин рядом с собой",
"Вульгарно и недостойно вас. Зачем это все? Последний шанс?",
"Это называется — женщина пошла в разнос",
"У Бондарчука все в порядке с личной жизнью, вот и вы налаживайте свою, а то скоро возраст уже не позволит".
Однако были и те, кто не вспоминал в комментариях бывшего мужа Светланы и подробности ее личной жизни, они оценили новый образ бизнесвумен и сделали ей комплименты:
"Светлана, Вы шикарная, дорогая и безумная женщина",
"Все очень стильно, красиво и дорого",
"На мой взгляд отличный образ, роскошный!".
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