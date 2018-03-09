Бондарчук в прозрачном платье и розовых мехах

Несколько дней назад бывшая жена известного режиссера выложила на своей странице в инстаграме серию снимков, на которых она — в прозрачном платье с блестками и меховой розовой накидке. Хотя, вероятно, это кадры с профессиональной фотосессии, поклонники в комментариях все как один заявили, что выглядит Бондарчук "пошло" и "вульгарно".

Публикация от Sveta R (@a030aa) Мар 7, 2018 в 3:43 PST

"Всегда восхищалась вашими фото, но сегодня — слишком пошло",

"На что только ни пойдешь, только чтобы удержать молодых мужчин рядом с собой",

"Вульгарно и недостойно вас. Зачем это все? Последний шанс?",

"Это называется — женщина пошла в разнос",

"У Бондарчука все в порядке с личной жизнью, вот и вы налаживайте свою, а то скоро возраст уже не позволит".

Однако были и те, кто не вспоминал в комментариях бывшего мужа Светланы и подробности ее личной жизни, они оценили новый образ бизнесвумен и сделали ей комплименты:

"Светлана, Вы шикарная, дорогая и безумная женщина",

"Все очень стильно, красиво и дорого",

"На мой взгляд отличный образ, роскошный!".