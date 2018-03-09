Хилькевич со скандалом уволила няню

31-летняя Анна Хилькевич дала откровенное интервью, в котором рассказала о проблемах с нянями.

«Она могла тряпкой вытереть стол, а потом лицо ребенку. Или, например, я ей говорю: пожалуйста, забирайте Арианну из садика только на коляске… Она отвечала: «Да-да-да, конечно». А у меня в районе много подруг живет, и вот одна подруга сфотографировала, как наша няня перебегает дорогу с ребенком на руках, да еще и не по переходу», — рассказала Анна в интервью журналу «7 дней». Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) Мар 3, 2018 в 4:36 PST Звезда спектакля «Вернувшиеся» Анна Хилькевич призналась, что недавно выгнала с работы няню ее маленькой дочки Арианны. Дело в том, что женщина неоднократно подвергала ребенка опасности, а также допускала халатное поведение.

Хилькевич добавила, что тот разговор с няней закончился ссорой, однако через некоторое время актриса дала женщине второй шанс. Однако доверия няня уже не вызывала, и она была уволена. «Я поняла одно: няня должна быть умная, и тогда все будет хорошо. Это на самом деле золотое правило», — отметила Анна.