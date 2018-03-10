Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье

Пользователи инстаграма считают, что у скандальной балерины проблемы со вкусом.

Под очередным снимком, на котором Волочкова позирует на фоне ворот своего дома в вечернем платье, а ее возлюбленный — в повседневной одежде, появились возмущенные комментарии. Пользователи инстаграма уверены, что у Анастасии нет вкуса, а мужчина на фоне балерины выглядит слишком "просто". Именно поэтому многие посоветовали Волочковой нанять стилиста, чтобы тот исправил стиль влюбленных.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Мар 7, 2018 в 11:29 PST

Кроме того, несколько комментариев коснулись декольте Волочковой, пользователи заметили, что балерина не носит нижнее белье, и посчитали это неуместным и вульгарным.

"Анастасия, вы очень красивая женщина! Ваше творчество достойно восхищения! Поменяйте пжс стилиста.. вашу грудь можно подчеркнуть и в другом ракурсе! С праздником! Любви, добра, женского счастья!",

"Настя, Вы меня простите, но вы не пробовали "приодеть" своего любимого, с имиджем поработать? Вы всегда прекрасно одеты, что нельзя сказать о Вашем друге, он все время в старых ботинках, непонятные джинсы, одна и та же куртка … Как будто он ваш водитель … Даже как то не прилично, вы в длинном вечернем платье, а друг, как всегда в джинсах, Настя — срочно примите меры! Мне было бы стыдно стоять рядом с ним",

"Не, ну я понимаю в 40 лет красивая грудь, но это реально смотрится вульгарно! И приоденьте Мишу",

"Настенька у вас красивая грудь и об этом уже все знают. Зачем ее при каждом удобном случае выставлять на показ?".