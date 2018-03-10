Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье 

Пользователи инстаграма считают, что у скандальной балерины проблемы со вкусом.
Под очередным снимком, на котором Волочкова позирует на фоне ворот своего дома в вечернем платье, а ее возлюбленный — в повседневной одежде, появились возмущенные комментарии. Пользователи инстаграма уверены, что у Анастасии нет вкуса, а мужчина на фоне балерины выглядит слишком "просто". Именно поэтому многие посоветовали Волочковой нанять стилиста, чтобы тот исправил стиль влюбленных.
Кроме того, несколько комментариев коснулись декольте Волочковой, пользователи заметили, что балерина не носит нижнее белье, и посчитали это неуместным и вульгарным.
"Анастасия, вы очень красивая женщина! Ваше творчество достойно восхищения! Поменяйте пжс стилиста.. вашу грудь можно подчеркнуть и в другом ракурсе! С праздником! Любви, добра, женского счастья!",
"Настя, Вы меня простите, но вы не пробовали "приодеть" своего любимого, с имиджем поработать? Вы всегда прекрасно одеты, что нельзя сказать о Вашем друге, он все время в старых ботинках, непонятные джинсы, одна и та же куртка … Как будто он ваш водитель … Даже как то не прилично, вы в длинном вечернем платье, а друг, как всегда в джинсах, Настя — срочно примите меры! Мне было бы стыдно стоять рядом с ним",
"Не, ну я понимаю в 40 лет красивая грудь, но это реально смотрится вульгарно! И приоденьте Мишу",
"Настенька у вас красивая грудь и об этом уже все знают. Зачем ее при каждом удобном случае выставлять на показ?".