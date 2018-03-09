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Инна Маликова показала эротическое фото в постели
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Инна Маликова показала эротическое фото в постели 

Russianshowbiz.info 9 марта 2018
Фото: Instagram
Сестра известного российского музыканта решила порассуждать на тему женской выносливости. По мнению Инны, многие девушки мечтали бы просыпаться с идеальным макияжем, готовыми отправляться по делам. Но на самом деле тех представительниц прекрасного пола, которые выглядят уверенно и прекрасно с самого утра, ждет непростое ежедневное испытание. Такие девушки вынуждены каждое утро вставать пораньше, чтобы провести все необходимые процедуры.
Инна пожелала подписчицам всегда находить силы и время на себя и нравиться окружающим. По ее мнению, такой источник позитивной энергии очень важен для сохранения не только красивой внешности, но и хорошего настроения по жизни. Свой пост Маликова сопроводила соблазнительным снимком в постели.
Подписчики восхитились внешностью Инны, но заметили, что простым людям улыбаться по утрам довольно тяжело: «Вы попробуйте, а потом говорите. И на метро, самое главное, добирайтесь в "офис". Не видела ни одного улыбающегося человека, даже в 9.30 этого нет, когда намного свободнее в метро», «В офис к 9! Это хорошо! А привести себя в порядок и придти на работу в детский сад к 6.45? Поверьте мне, не каждая так поступает».
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