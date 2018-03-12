Звездные пары, которые вместе почти всю жизнь

Если вы глубоко уверены в том, что в наше время любовь мертва — не спешите с выводами. Эти знаменитости доказывают, что и сейчас полно романтики, если найти правильного человека.

Это уже был тяжелый год для знаменитостей, считая все пары, которые успели разойтись. Тем не менее, также нетрудно найти вдохновляющие любовные истории в Голливуде. Поскольку уровень разводов падает по США, пары, такие как Нил Патрик Харрис и Дэвид Буртка, Уилл Смит и Джада Пинкетт Смит доказывают, что два человека могут спокойно сосуществовать в любви. И есть дуэты, которые выдерживают испытание временем даже без официального брака. Возьмем, к примеру, Голди Хоун и Курта Рассела , двух звезд, которые не хотят жениться, но чьи чувства, похоже, не дрогнули за более чем 30 лет. Сильные браки редко встречаются среди знаменитостей, но даже в глубине славы встречаются пары, которые проходят жизнь рука об руку, несмотря на все трудности, воспитывают детей, открывают мир и стареют вместе.

Адриано Челентано и Клаудия Мори — 51 год вместе

Каждый человек, хоть раз смотревший итальянские фильмы, знает об этой паре. Их страстный роман длится уже полвека, и чувства все еще сильны. Их друзья полны восхищения о паре. «Они были вместе так долго, и они все еще без ума друг от друга!» — говорит один их знакомый.

Кит Ричардс и Патти Хансен — 37 лет вместе

Кит и Патти живут в полной гармонии в течение последних 37 лет. Вместе они преодолели множество трудностей, всегда поддерживая друг друга. «Кит спас меня. Его любовь и задумчивость зарядили меня позитивной энергией, принесли мне надежду и спасли меня от депрессии», — говорит Хансен.

Оззи Осборн и Шэрон Осборн — 37 лет вместе

Когда Оззи был уволен из группы, Шэрон взяла его карьеру в свои руки, и таким образом начались романтические отношения между ними. Через три года они поженились, и сейчас у них трое детей.. Несмотря на все трудности, они все еще вместе. «Я люблю ее больше, чем саму жизнь», — говорит Оззи.

Сэмюэл Л. Джексон и Латаня Ричардсон — 36 лет вместе

Их брак сталкивался со всеми возможными трудностями. «Когда вы были женаты в течение 30 лет, вы, конечно, имеете право послать все к черту, и перечеркнуть все. Но вы также можете сказать: „Черт побери, прости!“ — говорит Сэмюэл.

Стинг и Труди Стайлер — 34 года вместе

Они встретились еще в 1982 году и с тех пор неразделимы. Стинг: „Я никогда не думал, что смогу ограничить свою страсть к одному человеку. Жизнь становится несравненно лучше, когда есть только один человек, которого ты любишь и который любит тебя“.

Хью Лори и Джо Грин — 27 лет вместе

Хью Лори и Джо Грин пытаются провести как можно больше времени, хотя их брак прошел через трудные времена. „Мы с Джо прекрасно дополняем друг друга, и я чувствую, что с годами мы стали ближе“, — говорит Лори.

Джейми Ли Кертис и Кристофер Гест — 32 года вместе

Когда Джейми Ли Кертис увидела фотографию Геста в журнале, она сказала своей подруге: „Я собираюсь выйти замуж за этого парня!“ Вскоре после этого, двое встретились, влюбились и поженились. Самая настоящая любовь с первого взгляда!

Кевин Бэйкон и Кира Седжвик — 28 лет вместе

Кевин долго ухаживал за Кирой, так как изначально она не была в восторге от отношений. Но Бэйкон так и не сдался, и актриса дала ему шанс. Вскоре пара начала встречаться, и теперь у них двое детей и 28 лет счастливого брака

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер — 21 год вместе

Они начали встречаться в 1995 году, а три года спустя Кроуфорд сама сделала предложение Герберу. Результат: 18 лет брака и двое детей. Синди сказала: „Это мои первые романтические отношения, которые начинались как дружба, и я бы рекомендовала это кому угодно. Никогда не найдешь более сильной основы для своего брака“.

Лиза Кудроу и Майкл Стерн — 21 год вместе

Они встретились еще в 1987 году, но Лиза не относилась к этому серьезно. Спустя несколько лет они снова встретились в „Друзьях“, начали встречаться и вскоре поженились. У пары сейчас один сын.

В мире звезд еще много пар, помимо этих, которые явно поддерживают очень крепкие отношения — но они пока не настолько долгие, чтобы войти в этот список. К примеру, Джей-Зи и Бейонсе вместе пока только 14 лет, что, кстати, всего на год больше, чем Роберт Дауни младший и его жена Сьюзан Левин. Остается лишь пожелать им провести рука об руку столько же лет, сколько и пары выше.