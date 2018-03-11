Хью Грант в пятый раз стал отцом 

57-летний актер, покоривший не одно поколение женских сердец, в пятый раз стал отцом. Ребенка подарила его молодая возлюбленная Анна Эберштейн. 35-летняя избранница Гранта родила актеру уже третьего малыша за все время, что они вместе — с 2012 года. Еще двоих он воспитывает от своей бывшей супруги Тинглан Хонг.
Подтвердила новость о рождении пятого ребенка давняя подруга и бывшая возлюбленная актера — Элизабет Херли. Звезда отметила, что Хью кажется ей замечательным отцом и прекрасным, очаровательным другом. Так же она отметила, что они до сих пор очень часто видятся и разговаривают, что не может не радовать ее. Херли считает, что дети сильно изменили Гранта в лучшую сторону.